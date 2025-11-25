Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    25 Nov 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    25 Nov 2025 11:45 PM IST

    കൊല്ലപ്പെട്ട ഹിസ്ബുല്ല കമാൻഡറുടെ ഖബറടക്കത്തിന് ആയിരങ്ങൾ

    കൊല്ലപ്പെട്ട ഹിസ്ബുല്ല കമാൻഡറുടെ ഖബറടക്കത്തിന് ആയിരങ്ങൾ
    ബൈ​റൂ​ത്: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഹി​സ്ബു​ല്ല​യു​ടെ മു​തി​ർ​ന്ന സൈ​നി​ക ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഹൈ​തം ത​ബ്ത​ബാ​ഇ​യു​ടെ സം​സ്കാ​ര​ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റു ര​ണ്ടു ഹി​സ്ബു​ല്ല അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ബൈ​റൂ​ത്തി​ന്റെ തെ​ക്ക​ൻ പ്രാ​ന്ത​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ല​ബ​നാ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ബൈ​റൂ​ത്തി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ത​ബ്ത​ബാ​ഇ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും 28 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ജൂ​ണി​നു​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി ല​ബ​നാ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നും ത​ബ്ത​ബാ​ഇ​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    യു.​എ​സ് മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ ലം​ഘി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ഹി​സ്ബു​ല്ല അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി.

    TAGS:funeralHezbollah commanderIsraeli airstrike
