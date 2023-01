ഭാവിയിൽ നിന്ന് ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് ഒരു പറക്കൽ; സ്വപ്നമല്ല, സംഗതി സത്യം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? അങ്ങനെ ഒരു യാത്രക്കാണ് യുനൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിന്റെ ബോയിങ് 777-300 വിമാനം ഒരുങ്ങിയത്. ദക്ഷിണകൊറിയയിലെ സോളിൽ നിന്ന് 2023 ജനുവരിയിലാണ് വിമാനം പറന്നുയർന്നത്. 2022 ഡിസംബർ 31 ന് ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് 5.01ന് സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ വിമാനം പറന്നിറങ്ങി.

പസഫിക് സമുദ്രത്തിന് കുറുകെ കടന്നുപോകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര തീയതി രേഖയാണ് ഈ ''സമയ യാത്ര'' സാധ്യമാക്കിയത്. ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് യു.എസിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ, മുൻ സോണിൽ നിന്ന് 23 മണിക്കൂറിൽ താഴെയുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വിമാനം പ്രവേശിച്ചു. രണ്ട് മണിക്കൂറും പതിമൂന്ന് മിനിറ്റും വായുവിൽ പറന്നതിന് ശേഷം ശനിയാഴ്ച (ബ്രസീൽ സമയം) ഉച്ചയ്ക്ക് 2.43 ന് വിമാനം 2023 ൽ എത്തി. തുടർന്ന് യാത്രക്കാരെ 2022 ലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോയി. യാത്ര ആകെ ഒമ്പത് മണിക്കൂറും 46 മിനിറ്റും നീണ്ടുനിന്നു. വിമാനത്തിന് പലപ്പോഴും സമയക്രമങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇത്തരം യാത്രകൾ നടത്തേണ്ടിവരുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. ഫ്ലൈറ്റ് ട്രഡാർ 24 എന്ന പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലാണ് ഇതെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വന്നത്. ചുരുങ്ങിയ നേരം കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ​ട്വിറ്ററിൽ വൈറലായി. രാജ്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം എന്ന് യാത്രക്കാരിലൊരാൾ പോസ്റ്റിന് കമന്റ് ചെയ്തു. Show Full Article

