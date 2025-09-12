Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഫലസ്തീൻ ഇനിയില്ലെന്ന്...
    World
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 7:51 AM IST

    ഫലസ്തീൻ ഇനിയില്ലെന്ന് നെതന്യാഹു; ​'ഈ പ്രദേശം ഞങ്ങളുടേത്'

    text_fields
    bookmark_border
    Benjamin Nethanyahu
    cancel
    camera_alt

    ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു

    തെൽ അവീവ്: ഫലസ്തീൻ രാജ്യം ഇനിയില്ലെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ ​നെതന്യാഹു. വിവാദമായ ഇ1 കുടിയേറ്റ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ വിവാദപരാമർശം. മാ​ലെ അ​ഡു​മി​മിയിലെത്തിയാണ് നെതന്യാഹു പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത്.

    നമ്മുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാവാൻ പോവുകയാണ്. ഫലസ്തീൻ രാജ്യം ഇനിയില്ല. ഈ പ്രദേശം നമ്മുടേത് മാത്രമാണെന്ന് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ കുടിയേറ്റ പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ ഇവിടെ ഇനിയും നിർമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നമ്മുടെ സംസ്കാരം, ഭൂമി, സുരക്ഷ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കും. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ജനസംഖ്യ ഇരട്ടിയായി ഉയർത്തും. വലിയ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സംഭവിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ​ത്തു​ന്ന കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി 3000 വീ​ടു​ക​ൾ പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പുതിയ പദ്ധതിയാണ് ഇ1. വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലെ മാ​ലെ അ​ഡു​മി​മി​ലു​ള്ള കു​ടി​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ അ​ധി​നി​വി​ഷ്ട കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ല​മു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​നെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ല​മി​ൽ​നി​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ന്ന​താ​കും. കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ല​മി​ലു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ​വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലെ​ത്താ​ൻ ഇ​തോ​ടെ വ​ഴി​ക​ള​ട​യും.

    ക​ടു​ത്ത അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മ​ർ​ദം​മൂ​ലം പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ഇ-1 ​കു​ടി​യേ​റ്റ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​കാ​തെ കു​രു​ക്കി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ, ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ തെ​ക്ക്-​വ​ട​ക്ക​ൻ വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​വും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന ഹൈ​വേ​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് നീ​ക്കം

    വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലും കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ല​മി​ലും 300 നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കു​ടി​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ഴു ല​ക്ഷം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം 1967​നു ​ശേ​ഷം നി​ർ​മി​ച്ച​വ​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalestineIsraelBenjamin NetanyahuGaza Genocide
    News Summary - ‘There will be no Palestinian state’: PM signs plan cementing E1 settlement expansion
    Similar News
    Next Story
    X