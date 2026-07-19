'കുടിയേറുക, പട്ടിണിക്കിടുക, പുറത്താക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ തന്ത്രം'; ഗസ്സയിൽ പുതിയ കുടിയേറ്റ അജണ്ടയുമായി ഇസ്രായേൽ

'കുടിയേറുക, പട്ടിണിക്കിടുക, പുറത്താക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ തന്ത്രം'; ഗസ്സയിൽ പുതിയ കുടിയേറ്റ അജണ്ടയുമായി ഇസ്രായേൽtext_fields
ഗസ്സ: ഒക്ടോബർ 27-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഗസ്സയിലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും പുതിയ അനധികൃത കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ.
ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രായേൽ കാറ്റ്സ്, വടക്കൻ ഗസ്സയിൽ മൂന്ന് 'നഹാൽ' ഔട്ട്പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങുന്ന ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ കാലക്രമേണ സ്ഥിരമായ ഇസ്രായേലി കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുകയാണ് പതിവ്. ഇതിനുപുറമെ, വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ അനധികൃത കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കായി 1.3 ബില്യൺ ഷെക്കൽ ധനസഹായം അനുവദിക്കാൻ ധനമന്ത്രി ബെസാലേൽ സ്മോട്രിച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.
വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഇസ്രായേലി സൈനിക മേധാവി മേജർ ജനറൽ അവി ബ്ലൂത്ത്, നിയമവിരുദ്ധമായ കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ നിവാസികളെ 'സുരക്ഷാ പങ്കാളികൾ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. അതേസമയം, ഫലസ്തീനികളെ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിനും ഭീതി പരത്തുന്നതിനും ഇത്തരക്കാർ നേതൃത്വം നൽകുന്നുവെന്ന് യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ വിഭാഗം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി. "കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അക്രമം എന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അക്രമമാണ്," എന്ന് യുഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നീക്കം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫലസ്തീൻ ജനതയെ പൂർണ്ണമായും പുറത്താക്കി അവിടെ കുടിയേറ്റം നടത്തുകയെന്നത് ഇസ്രായേലിലെ തീവ്രവലതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യമാണെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. "ഇതൊരു വംശഹത്യയുടെ ഭാഗമാണ്. ഗസ്സയിലെ ജീവിതം അസാധ്യമാക്കുക, പട്ടിണിക്കിടുക, തുടർന്ന് ജനങ്ങളെ പുറത്താക്കി അവിടെ കുടിയേറുക എന്നതാണ് അവരുടെ തന്ത്രം," അൽ മീസാൻ സെന്റർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡയറക്ടർ ഇസ്സാം യൂനിസ് പറഞ്ഞു.
അതിനിടെ, ഗസ്സയിലെ സാഹചര്യം കൂടുതൽ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. ഗസ്സയുടെ 65 ശതമാനം പ്രദേശങ്ങളും ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഇത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുൻകൈയെടുത്ത് ഒപ്പുവെച്ച വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് വിരുദ്ധമാണ്. ഗസ്സയിൽ ഇതുവരെ എഴുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നായിരത്തിലധികം പേർ കുട്ടികളാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ 'തീവ്രവാദികൾ' എന്ന് മുദ്രകുത്തുന്ന ഇസ്രായേൽ സൈനികരുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയും വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുന്നതിനായി പൊതുഖജനാവിലെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഇസ്രായേൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന പദ്ധതി മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സംഘർഷത്തിന് വഴിവെക്കുമെന്നും സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫലസ്തീനികൾ ഇതിനകം ഭവനരഹിതരായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ഒന്നടങ്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുന്തോറും ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തീവ്ര നിലപാടുകൾ മേഖലയിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷത്തെ കൂടുതൽ തകിടം മറിക്കുകയാണ്.
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