തകർന്നുവീണത് 47 വർഷത്തിനിടെ റഷ്യയുടെ ആദ്യ ദൗത്യം

ലൂ​ണ-25 പേടകം റഷ്യയിലെ നിലയത്തിൽനിന്ന് പറന്നുയരുന്നു- ഫയൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ മോ​സ്കോ: നീ​ണ്ട ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും ചാ​ന്ദ്ര​ദൗ​ത്യ​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ റ​ഷ്യ​ക്ക് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത മോ​ഹ​ഭം​ഗം. ഭ്ര​മ​ണ​പ​ഥം തെ​റ്റി പേ​ട​കം ച​ന്ദ്രോ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു​വീ​ണ് ത​ക​രു​മ്പോ​ൾ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തെ വ​ൻ​ശ​ക്തി​പ്പോ​രി​ൽ മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള ക്രൈം​ലി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​ഡ​ൻ ബ്രേ​ക്ക് വീ​ഴു​ന്ന​ത്. 1957ൽ ​സ്പു​ട്നി​ക് പ​റ​ന്നു​യ​രു​മ്പോ​ൾ ഭൂ​മി​യെ ചു​റ്റു​ന്ന ആ​ദ്യ കൃ​ത്രി​മ ഉ​പ​​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. അ​വി​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ റ​ഷ്യ നാ​ലു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ് 1961ൽ ​യൂ​റി ഗ​ഗാ​റി​നെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്ത​യ​ച്ച് പി​ന്നെ​യും ഒ​ന്നാ​മ​ന്മാ​രാ​യി. ശീ​ത​യു​ദ്ധം കൊ​ടു​മ്പി​രി കൊ​ണ്ട കാ​ല​ത്ത് എ​ന്തു​വി​ല കൊ​ടു​ത്തും അ​മേ​രി​ക്ക ന​യി​ക്കു​ന്ന എ​തി​ർ​ശ​ക്തി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ നെ​ഞ്ചു​വി​രി​ച്ചു നി​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ​ക്ഷേ, സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ക​ര​യി​ലും ക​ട​ലി​ലും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ​കാ​ശ​ത്തും കൈ​പൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് കാ​ഴ്ച. ക​ടു​ത്ത ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഞെ​രു​ക്ക​ത്തി​നു പു​റ​മെ, ര​ണ്ടാം ലോ​ക യു​ദ്ധ​ത്തി​നു ശേ​ഷം യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ യു​ദ്ധം ഒ​റ്റ​ക്കു ന​യി​ക്കു​ന്ന ക്ഷീ​ണം കൂ​ടി റ​ഷ്യ​യെ അ​ല​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. ലൂ​ണ-25 പേ​ട​കം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ച​ന്ദ്ര​നി​ലെ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ ത​ൽ​കാ​ലം അ​വ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലാ​ണ് അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പാ​ളി​യ​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച നി​ലം​തൊ​ടു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച ലൂ​ണ-25 ച​ന്ദ്ര​നി​ലെ ദ​ക്ഷി​ണ ധ്രു​വ​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ​ക്ക് താ​ൽ​പ​ര്യം ഇ​ത്തി​രി കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ഇ​ട​മാ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണ ധ്രു​വം. ഇ​വി​ടെ ത​ണു​ത്തു​റ​ഞ്ഞ ജ​ല​ത്തി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന സം​ശ​യം സാ​ധൂ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം പ​ക്ഷേ, അ​സ​മ​യ​ത്ത് അ​സ്ത​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

1976ൽ ​ലി​യോ​നി​ഡ് ബ്ര​ഷ്നേ​വ് ലൂ​ണ-24 അ​യ​ച്ച​താ​ണ് റ​ഷ്യ ന​ട​ത്തി​യ അ​വ​സാ​ന ചാ​ന്ദ്ര​ദൗ​ത്യം. വ​ലി​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷം ചൊ​വ്വ​യു​ടെ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് 2011ൽ ​അ​യ​ച്ച ഫോ​ബോ​സ്- ഗ്ര​ണ്ട് ദൗ​ത്യം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത് ഈ ​രം​ഗ​​ത്ത് റ​ഷ്യ നേ​രി​ടു​ന്ന ക​ടു​ത്ത പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ഭൂ​മി​യു​ടെ ഭ്ര​മ​ണം പോ​ലും ക​ട​ക്കാ​നാ​വാ​തെ പ​സ​ഫി​ക്കി​ൽ ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ലൂ​ണ-25 പ​ദ്ധ​തി 2010ലാ​ണ് റ​ഷ്യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​ടു​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഒ​ടു​വി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 10ന് ​റ​ഷ്യ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വോ​സ്റ്റോ​ക്നി നി​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ​പ്ര​തീ​ക്ഷ പ​ക​ർ​ന്ന് കു​തി​ച്ച​ത് അ​വ​സാ​നം ച​ന്ദ്രോ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ൽ പ​തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​പ​രാ​ജ​യം മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ റ​ഷ്യ അ​ടു​ത്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മോ​യെ​ന്നാ​ണ് ലോ​കം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചാ​ന്ദ്ര​ദൗ​ത്യം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്: സോ​വി​യ​റ്റ് റ​ഷ്യ​ക്കു പു​റ​മെ, യു.​എ​സും ചൈ​ന​യും.സോ​വി​യ​റ്റ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത റ​ഷ്യ​യും ഇ​ന്ത്യ​യും ഏ​​ക​ദേ​ശം ഒ​രേ സ​മ​യം എ​ത്തു​​മെ​ന്നാ​

News Summary -

The spacecraft lost its orbit and crashed into the lunar surface.