എഐയുടെ വളർച്ച; ലോകം ജല-വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയിലേക്കെന്ന് യു.എൻ റിപ്പോർട്ട്

എഐയുടെ വളർച്ച; ലോകം ജല-വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയിലേക്കെന്ന് യു.എൻ റിപ്പോർട്ട്text_fields
ന്യൂയോർക്ക്: കൃത്രിമബുദ്ധി ഉപകരണങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ വളർച്ച ലോകമെമ്പാടും കടുത്ത ജല, ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. യു.എൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഫോർ വാട്ടർ, എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് (UNU-INWEH) പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുള്ളത്. വരും വർഷങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ ഭൂമിയിലെ വിഭവങ്ങൾ അമിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തൽ.
റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജല ഉപഭോഗം വിനാശകരമായ അവസ്ഥയിലെത്തും. ആഗോള ഡാറ്റാ സെന്ററുകളെ തണുപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂളിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ മാത്രം 2030-ൽ 9.3 ട്രില്യൺ ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് സബ്-സഹാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ 1.3 ബില്യൺ (130 കോടി) ജനങ്ങളുടെ ഒരു വർഷത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാർഷിക ഗാർഹിക ജല ആവശ്യത്തിന് തുല്യമാണ്. നിലവിൽ ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പ്രാദേശിക ജനജീവിതത്തെ തകിടം മറിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
കുതിച്ചുയരുന്ന വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം
വെള്ളത്തിന് പുറമെ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളുടെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗവും വൻ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. പ്രമുഖ രാജ്യാന്തര മാധ്യമമായ 'ടൈം' പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം ലോകത്തെ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ ഏകദേശം 448 ടെറാവാട്ട്-അവർ വൈദ്യുതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇത് ആഫ്രിക്കയിലെ 130 കോടി ജനങ്ങളുടെ രണ്ടര വർഷത്തെ ആകെ റെസിഡൻഷ്യൽ വൈദ്യുതി ആവശ്യത്തിന് തുല്യമാണ്. ലോകത്തെ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളെ ഒരു ഒറ്റ രാജ്യമായി കണക്കാക്കിയാൽ, വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിൽ ലോകത്ത് 11-ാം സ്ഥാനത്തായിരിക്കും ഈ രാജ്യം. 2030-ഓടെ ഈ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 945 ടെറാവാട്ട്-അവർ ആയി ഉയരും. ഇത് പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, നൈജീരിയ എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ ആകെ വാർഷിക വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ്.
എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അമിതമായ വളർച്ച പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടിയില്ലെങ്കിൽ ലോകം വലിയൊരു വിഭവ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും യു.എൻ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലഹരിമുക്ത ക്യാമ്പയിനുകളും രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറികളും പോലെ ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട വിഷയമായി എഐ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളുടെ പരിസ്ഥിതി ആഘാതം മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
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