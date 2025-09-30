Begin typing your search above and press return to search.
    യു.എസിൽ ലക്ഷം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ‘കൂട്ടരാജി’ക്ക് ഇന്നു തുടക്കം​

    രാ​ജി​യെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്നെ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ
    യു.എസിൽ ലക്ഷം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ‘കൂട്ടരാജി’ക്ക് ഇന്നു തുടക്കം​
    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ട​രാ​ജി​ക്ക് ഇ​ന്നു തു​ട​ക്കം. ചെ​ല​വു​ചു​രു​ക്ക​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു ല​ക്ഷം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് സേ​വ​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​യം വി​ര​മി​ക്ക​ൽ പ​ദ്ധ​തി എ​ന്ന ഓ​മ​ന​പ്പേ​രി​ൽ 2.75 ല​ക്ഷ​ം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യാ​ണ് ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാം ലോ​ക മ​ഹാ​യു​ദ്ധ​ത്തി​നു ശേ​ഷം യു.​എ​സി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ലാ​ണി​ത്.

    രാ​ജി​ക്കു ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​ത്തെ എ​ട്ടു മാ​സം പൂ​ർ​ണ ശ​മ്പ​ള​വും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ട്ട​രാ​ജി​ക്ക് 14.8 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റാ​ണ് (ഏ​ക​ദേ​ശം 1.30 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ) ചെ​ല​വ്. ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കാ​ൻ പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ട്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​തും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ കു​റ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​തെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 28 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ (2.40 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ) ലാ​ഭി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ക്താ​വ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സ​മ്മ​ർ​ദം കാ​ര​ണം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ രാ​ജി​വെ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​ല​ല്ല, ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും രാ​ജി​വെ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​രി​യ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​ന്റെ സ​ങ്ക​ടം പ​ല​രും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും നീ​തി ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    പ​ണി പോ​കു​ന്ന കാ​ര്യം ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി വെ​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ല​ർ​ക്കും താ​ൽ​പ​ര്യം. പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പു​തി​യ തൊ​ഴി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തും വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ യു.​എ​സി​ലെ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ നി​ര​ക്ക് 4.3 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. 2021ന് ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യാ​ണി​ത്. ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ തീ​രു​വ​ക​ൾ കാ​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​വും കാ​ര​ണം ജോ​ലി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും കു​റ​യു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:USgovernment employeesWorld Newsmass resignation
