Madhyamam
    14 Oct 2025 7:00 AM IST
    14 Oct 2025 7:00 AM IST

    20 ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും വി​ട്ട​യ​ച്ചു; ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ മോ​ച​നം ഇ​ന്ന് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും

    ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ട​യ​ച്ച ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ ബ​സു​ക​ളി​ൽ ഖാ​ൻ യൂ​നി​സി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    തെ​ൽ അ​വി​വ്: ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​യ ബ​ന്ദി മോ​ച​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഹ​മാ​സ് ത​ട​വി​ലാ​ക്കി​യ​വ​രി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച 20 ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും വി​ട്ട​യ​ച്ചു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ബ​ന്ദി മോ​ച​നം. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ജ​യി​ലു​ക​ളി​ലു​ള്ള 250 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ മോ​ച​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ന​ട​പ​ടി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഇ​വ​രു​ടെ മോ​ച​നം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് മു​മ്പു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം ഗ​സ്സ​യി​ൽ നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളി​ൽ പ​ല​രെ​യും വി​ട്ട​യ​ച്ചു. യു.​എ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ​ട്രം​പ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യാ​ൻ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ശേ​ഷി​ക്ക​വേ​യാ​യി​രു​ന്നു ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ കൈ​മാ​റ്റം.

    ബ​ന്ദി മോ​ച​ന​വും ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ തെ​ൽ അ​വി​വി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ ‘ബ​ന്ദി ച​ത്വ​ര’​ത്തി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​ത​ന്നെ ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ മ​ട​ങ്ങി​വ​ര​വ് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ 65,000ല​ധി​കം പേ​ർ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ​യം രാ​വി​ലെ 8.15നാ​ണ് ത​ട​വു​കാ​രി​ൽ ആ​ദ്യ ഏ​ഴു​പേ​രെ കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ഇ​തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി, ഇ​വ​ർ​ക്ക് കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി വി​ഡി​യോ കാ​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ ഹ​മാ​സ് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വി​ഡി​യോ കാ​ൾ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ബ​ന്ദി ച​ത്വ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച് മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​ ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു മോ​ച​നം. മൂ​ന്നു​മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള 13 പേ​രെ​യും വി​ട്ട​യ​ച്ചു. ബ​ന്ദി​ക​ളി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട 28 പേ​രി​ൽ നാ​ലു​പേ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ ഉ​ട​ൻ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കും.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ​നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​വ​രെ റാ​മ​ല്ല ജ​യി​ലി​ലാ​ണ് പാ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​യി​ലി​നു​പു​റ​ത്ത് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മോ​ച​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്.

