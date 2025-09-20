ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം നാളെ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകില്ലtext_fields
ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും സൂര്യഗ്രഹണം നാളെ നടക്കും . ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സമയക്രമവും ചക്രവാളത്തിന് താഴെയായതിനാലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോ വടക്കൻ അർധഗോളത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നോ ഈ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകില്ല. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഗ്രഹണം കാണില്ല, കാരണം ഇത് പ്രധാനമായും സമുദ്രപ്രദേശങ്ങളിലും ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സമയക്രമത്തിലും സമയമേഖലയിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗ്രഹണം പകൽ സമയത്തിന് പുറത്താണ്.
നാളെ സംഭവിക്കുന്ന ആകാശദൃശ്യം ഈ വർഷം സംഭവിക്കുന്ന ഗ്രഹണങ്ങളുടെ സമാപനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് നക്ഷത്രനിരീക്ഷകരെയും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ലോകത്തിന്റെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്കും കാഴ്ചയുടെ വിരുന്നൊരുക്കും.
ഗ്രഹണം കാണാൻ തയാറെടുക്കുന്ന നിരീക്ഷകർ ശരിയായ നേത്ര സുരക്ഷ മുൻകരുതലുകളെടുക്കണം, കാരണം മതിയായ സംരക്ഷണമില്ലാതെ സൂര്യനെ നേരിട്ട് നോക്കുന്നത് കണ്ണിനും കാഴ്ചക്കും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഗ്രഹണ നിരീക്ഷണത്തിനായി രൂപകൽപന ചെയ്ത പ്രത്യേക സോളാർ വ്യൂവിംഗ് ഗ്ലാസുകളോ ഫിൽട്ടറുകളോ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 11 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 22 ന് പുലർച്ചെ 3:24 ന് അവസാനിക്കും. ഈ സൂര്യഗ്രഹണം ആകെ 4 മണിക്കൂറും 24 മിനിറ്റും നീണ്ടുനിൽക്കും. രാത്രി സമയമായതിനാൽ സൂര്യഗ്രഹണം ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമല്ല.
നൂറ്റാണ്ടുകളായി മനുഷ്യരെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചന്ദ്രന്റെയും സൂര്യന്റെയും യാത്ര അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത്തരം ആകാശ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കൃത്യതയെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു, ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെയും ഭൂമിയെയും ചുറ്റുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ കറങ്ങുമ്പോൾ, അത് സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ വരുന്നു. ഇത് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നതിന് ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്ക് തടയുന്നു, ഇതിനെ സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത്, ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയെയാണ് ഗ്രഹണമായി പറയുന്നത്.
2025 സെപ്റ്റംബറിൽ, ആകാശ നിരീക്ഷകർ വർഷത്തിലെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ഇത് ഒരു ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണമായിരിക്കും, അവിടെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ സൂര്യന്റെ ഒരു ഭാഗം മറയ്ക്കുന്നു. കിഴക്കൻ ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ്, അന്റാർട്ടിക്ക എന്നിവയുൾപ്പെടെ ദക്ഷിണാർധഗോളത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും മികച്ച കാഴ്ചകൾ.
സൂര്യന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ചന്ദ്രന്റെ നിഴലിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ, അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നിന്നാവും കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുക. പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങളിലും ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാണ്, ഇത് ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങൾക്ക് അപൂർവമായ ഒരു കാഴ്ച നൽകും.
