cancel camera_alt അണക്കെട്ടിലെ ​റോഡിനുണ്ടായ തകർച്ചയുടെ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കി​യ​വ്: തെ​ക്ക​ൻ യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ റ​ഷ്യ​ൻ നി​യ​ന്ത്ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള വ​ൻ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​െ​ന്റ ത​ക​ർ​ച്ച ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ശ​ങ്ക. യു​ക്രെ​യ്ൻ സൈ​ന്യ​വും നാ​റ്റോ​യും റ​ഷ്യ​യെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ റ​ഷ്യ തി​രി​ച്ചും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന​കം മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

റ​ഷ്യ​ൻ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള കേ​ഴ്സ​ൺ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നോ​വ കാ​ഖോ​വ്ക​യി​ലാ​ണ് ‘കാ​ഖോ​വ്ക ഹൈ​ഡ്രോ​ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് പ​വ​ർ പ്ലാ​ന്റ്’ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സോ​വി​യ​റ്റ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ഈ ​ഡാം, ഡി​നി​പ്രോ ന​ദി​യി​ലെ ആ​റ് ഡാ​മു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റു​ക​ര കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ‘കാ​ഖോ​വ്ക ക​ട​ൽ’ എ​ന്നാ​ണ് ആ​ളു​ക​ൾ ഈ ​അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​നെ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ഊ​ട്ട​യി​ലു​ള്ള ഗ്രേ​റ്റ് സാ​ൾ​ട്ട് ലേ​ക്കി​ലേ​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ വെ​ള്ളം ഈ ​അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ഭീ​ക​ര​മാ​യ വി​ള്ള​ലു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ണാം. ഇ​തി​ലൂ​ടെ വെ​ള്ളം പു​റ​ത്തേ​ക്ക് കു​ത്തി​യൊ​ഴു​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​യ ത​ക​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഇ​തെ​ന്ന് ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ബി.​ബി.​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന് കു​റു​കെ​യു​ള്ള ഒ​രു റോ​ഡ് ജൂ​ൺ ര​ണ്ടി​ന് ത​ക​ർ​ന്ന​താ​യി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വ​രെ വെ​ള്ള​ത്തി​െ​ന്റ ഒ​ഴു​ക്കി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ച്ച​യും അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ വി​ള്ള​ലും ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധ​മു​​ണ്ടോ​യെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. റ​ഷ്യ മ​നഃ​പൂ​ർ​വം അ​ണ​ക്കെ​ട്ട് ത​ക​ർ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് യു​ക്രെ​യ്ൻ സൈ​ന്യം ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നാ​യി അ​ണ​ക്കെ​ട്ട് വ​ഴി​യു​ള്ള റോ​ഡി​ലൂ​ടെ യു​ക്രെ​യ്ൻ സൈ​നി​ക​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന് റ​ഷ്യ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​തി​ന് സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലു​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, 2014ൽ ​ത​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ക്രീ​മി​യ​ൻ ഉ​പ​ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി യു​ക്രെ​യ്ൻ ന​ട​ത്തി​യ അ​ട്ടി​മ​റി​യാ​ണ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ട് ത​ക​ർ​ച്ച​യെ​ന്ന് ക്രെം​ലി​ൻ വ​ക്താ​വ് ദി​മി​ത്രി പെ​സ്കോ​വ് ആ​രോ​പി​ച്ചു. ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​ലി​യൊ​രു ജ​ന​വി​ഭാ​ഗം ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ വെ​ള്ളം. 100 മീ. ​അ​ക​ലെ റ​ഷ്യ​ൻ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​പോ​രി​ഷി​യ ആ​ണ​വോ​ർ​ജ നി​ല​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ശീ​തീ​ക​ര​ണ വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​ണ്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​ണ​വ സു​ര​ക്ഷ ഭീ​ഷ​ണി​യൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​റ്റോ​മി​ക് എ​ന​ർ​ജി ഏ​ജ​ൻ​സി (ഐ.​എ.​ഇ.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് സ​പോ​രി​ഷി​യ​യി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം പ​മ്പ് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും താ​ഴ്ന്ന ജ​ല​നി​ര​പ്പാ​യ 12.7 മീ​റ്റ​റി​ൽ താ​ഴെ​യാ​യാ​ൽ ആ​ണ​വ നി​ല​യ​ത്തെ ത​ണു​പ്പി​ക്കാ​ൻ ബ​ദ​ൽ ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് ഒ​രു പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

The 'Kakhovka Sea' was destroyed; It is unclear who is behind