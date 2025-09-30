Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    30 Sept 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 11:45 PM IST

    ട്രംപിന്റെ യൂട‍്യൂബ് അക്കൗണ്ട് നീക്കിയ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കി

    donald trump
    സാ​ന്‍ഫ്രാ​ന്‍സി​സ്കോ: അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്‍റെ യൂ​ട‍്യൂ​ബ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് നീ​ക്കം​ചെ​യ്ത കേ​സ് ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി ഗൂ​ഗ്ൾ. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ആ​റി​ന് കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ ഫെ​ഡ​റ​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് 2.45 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ (217 കോ​ടി രൂ​പ) ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ന് ത​യാ​റാ​യ​ത്.

    ട്രം​പി​നു ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട 2.2 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ട്ര​സ്റ്റ് ഫോ​ർ ദ ​നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​ളി​നു ന​ൽ​കും. അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച തു​ക അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റി​വ് യൂ​നി​യ​ൻ, ​ന​വോ​മി വു​ൾ​ഫ് അ​ട​ക്കം കേ​സി​ലെ മ​റ്റു ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും കൈ​മാ​റും.

    സ​മാ​ന​മാ​യി, ഫേ​സ്ബു​ക്ക്, എ​ക്സ് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ മാ​തൃ​ക​മ്പ​നി​യാ​യ മെ​റ്റ 2.5 കോ​ടി ഡോ​ള​റും ഇ​ലോ​ൾ മ​സ്ക് ഒ​രു കോ​ടി ഡോ​ള​റും ന​ൽ​കി ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

