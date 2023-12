ഇന്ന് 24 ഇസ്രായേൽ സൈനിക വാഹനങ്ങൾ തകർത്തതായി ഹമാസ്; നിരവധി സൈനികരെ വധിച്ചു

cancel camera_alt ഗസ്സയിൽ കരയാക്രമണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശ സേന By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link ഗസ്സ: ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശ സേനയുമായി ശക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നതായി ഹമാസിന്റെ സായുധ വിഭാഗമായ അൽ-ഖസ്സാം ബ്രിഗേഡ്. ഖാൻ യൂനിസിൽ 24 ഇസ്രായേലി സൈനിക വാഹനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ തകർത്തതായി ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ അറിയിച്ചു. 18 ഇസ്രായേൽ സൈനികരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തിൽ അൽ-ഖസ്സാം ഷൂട്ടർമാർ 8 സൈനികരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായും പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, ഖാൻ യൂനിസ് ഏരിയയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈനിക നിലയമാക്കി മാറ്റിയ കെട്ടിടം സ്ഫോടനത്തിൽ പൂർണമായും തകർത്തതായും അൽ ഖസ്സാം ബ്രിഗേഡ് അവകാശപ്പെട്ടു. അതിനിടെ, ഗ​സ്സ​യി​ൽ ക​ര​യാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ അ​ഞ്ച് സൈ​നി​ക​രെ ഹ​മാ​സ് വ​ധി​ച്ച​താ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന (ഐ.​ഡി.​എ​ഫ്) സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് ആ​ദ്യം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് ര​ണ്ടു സൈ​നി​ക​രു​ടെ കൂ​ടി പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ദി​ന​പ​ത്രം ഹാ​ര​റ്റ്സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ​ചെ​യ്തു. 188ാമ​ത് ആം​ഡ് കോ​ർ​പ്സ് ബ്രി​ഗേ​ഡി​ലെ 53ാം ബ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ സൈ​നി​ക​രാ​യ സ​ർ​ജ​ൻ​റ് യാ​കി​ർ യെ​ദി​ദ്യ ഷെ​ങ്കോ​ലെ​വ്സ്കി (21), ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഏ​യ്ത​ൻ ഫി​ഷ് (23), സ്റ്റാ​ഫ് സ​ർ​ജ​ന്റ് തു​വ​ൽ യാ​ക്കോ​വ് സ​നാ​നി (20), ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ യാ​ഹെ​ൽ ഗാ​സി​റ്റ് (24), 261ാം ബ്രി​ഗേ​ഡി​ലെ 6261 ബ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ മാ​സ്റ്റ​ർ സർ​ജ​ന്റ് ഗി​ൽ ഡാ​നി​യൽ​സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴു​മു​ത​ലു​ള്ള യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ 400 ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക​രാ​ണ് ഹ​മാ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ​മ​രി​ച്ച​ത്. അ​തി​നി​ടെ ഇ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലേ​ക്ക് ഹ​മാ​സ് ന​ട​ത്തി​യ റോ​ക്ക​റ്റ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ണ്ട് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി സ​ർ​വി​സാ​യ മാ​ഗെ​ൻ ഡാ​വി​ഡ് അ​ഡോം അ​റി​യി​ച്ചു. 60 വ​യ​സ്സു​ള്ള ര​ണ്ട് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഹ​മാ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന അ​ഷ്‍ക​ലോ​ണി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ചി​ത്ര​വും പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഖാൻയൂനുസിൽ ആക്രമണം രൂക്ഷം; കു​രു​തി​ക്ക​ള​മാ​യി അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പു​ക​​ൾ, ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ ഗ​സ്സ സി​റ്റി: നാ​ളു​ക​ൾ മു​മ്പു​വ​രെ സു​ര​ക്ഷി​ത കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ദ​ക്ഷി​ണ ഗ​സ്സ​യി​ൽ പോ​രാ​ട്ടം രൂ​ക്ഷം. ഖാ​ൻ യൂ​നു​സ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വ്യോ​മ, ക​ര​യാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ 50ലേ​റെ പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ ഹ​മാ​സു​മാ​യി ക​ന​ത്ത പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. മ​ധ്യ ​ഗ​സ്സ​യി​ലെ നു​സൈ​റാ​ത്ത് അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പി​നു​നേ​രെ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 50 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ഗ​സ്സ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ക​മാ​ൽ അ​ദ്‍വാ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി, ജ​ബ​ലി​യ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​എ​ൻ സ്കൂ​ളി​നു​നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രും മ​രി​ച്ചു. മ​ധ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദെ​യ്ർ അ​ൽ​ബ​ല​ഹി​ൽ 20ലേ​റെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ദി​ന​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ മൊ​ത്തം കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 16,000 ക​ട​ന്നു. ശു​ജാ​ഇ​യ, ജ​ബ​ലി​യ, ഖാ​ൻ യൂ​നു​സ് എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച​താ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന പ​റ​യു​ന്നു. ഖാ​ൻ യൂ​നു​സി​ല​ട​ക്കം കൂ​ട്ട​കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​ട​മി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥി​തി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഓ​രോ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലും സ്ഥി​തി അ​തി​ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​തി​നി​ടെ, ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഹ​മാ​സ് തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൂ​റ്റ​ൻ പ​മ്പു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

The armed wing of Hamas says they have engaged the Israeli army in all areas of