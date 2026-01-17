Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    17 Jan 2026 8:09 AM IST
    Updated On
    17 Jan 2026 8:33 AM IST

    'ഇറാൻ നേതൃത്വത്തിന് നന്ദി'; പ്രതിഷേധക്കാരുടെ വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കിയ തീരുമാനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ്

    ‘ഇറാൻ നേതൃത്വത്തിന് നന്ദി’; പ്രതിഷേധക്കാരുടെ വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കിയ തീരുമാനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ്
    ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

    വാഷിങ്ടൺ: ​ഇറാനിൽ ഭരണവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തടവിലാക്കപ്പെട്ട 800ലധികം പ്രതിഷേധക്കാരുടെ വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കിയ ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രശംസിച്ചു. മേഖലയിൽ കടുത്ത നയതന്ത്ര സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാൻ നേതൃത്വത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ട്രംപ് അപ്രതീക്ഷിത പ്രതികരണം നടത്തിയത്. തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ‘ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ’ വഴിയാണ് ട്രംപ് സന്ദേശം പങ്കുവെച്ചത്.

    “ഇന്നലെ നടപ്പിലാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 800ലധികം വധശിക്ഷകൾ റദ്ദാക്കിയ ഇറാൻ നേതൃത്വത്തിന്റെ നടപടിയെ ഞാൻ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഇറാൻ നേതൃത്വത്തിന് നന്ദി!” -ട്രംപ് കുറിച്ചു. ഇറാനിലെ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയുകയാണെന്ന വിവരത്തെത്തുടർന്ന്, ഇറാനെതിരെയുള്ള യുഎസ് സൈനിക നടപടിയുടെ സാധ്യത താൽക്കാലികമായി കുറഞ്ഞതായാണ് സൂചനകൾ.

    അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഉപരോധങ്ങൾ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. 800 പേരെ ഒരേസമയം വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് രാജ്യത്തിനകത്ത് കൂടുതൽ വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് വഴിമാറുമെന്ന് ഇറാൻ ഭരണകൂടവും ഭയപ്പെടുന്നു. സൗദി അറേബ്യയും ഖത്തറും വിഷയത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചിരുന്നു. മേഖലയിൽ വലിയ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഇറാനും അമേരിക്കയുമായി നിരന്തരം ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയായിരുന്നു.

    സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കും വിലക്കയറ്റത്തിനുമെതിരെ ഇറാനിൽ ഡിസംബർ 28ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങൾ പിന്നീട് ഭരണകൂടവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭമായി മാറുകയായിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഇറാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ആഭ്യന്തര കലാപമായി ഇത് മാറി. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം മൂവായിരത്തോളം ആളുകൾ ഇതിനകം കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വധശിക്ഷയുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് നേരത്തെ ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ​സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും മേഖലയിൽ ഒരു യുദ്ധസാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു.

    ​സാധാരണയായി ഇറാനോട് കടുത്ത ശത്രുത പുലർത്തുന്ന ട്രംപ്, ഈ അവസരത്തിൽ മൃദുവായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. നേരിട്ടുള്ള സൈനിക നീക്കം അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ, നയതന്ത്രത്തിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് ട്രംപ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഇറാന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിന് താൻ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് കാരണമെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാനും ട്രംപ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം വധശിക്ഷകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചുവെങ്കിലും ഇറാനിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനിയും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല: ഭരണപരമായ മാറ്റമാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

    ഇറാൻ തങ്ങളുടെ ആണവ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോഴും സശ്രദ്ധം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഏത് നിമിഷവും സൈനികമായി പ്രതികരിക്കാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക വിന്യാസത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഇതുവരെ വരുത്തിയിട്ടില്ല. 800 പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് മാനുഷിക വിജയമാണെങ്കിലും, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോഴും കലുഷിതമായി തുടരുകയാണ്.

    World News Donald Trump Iran US Tensions
    News Summary - Thank You! Trump offers rare praise to Iran after claiming executions were halted
