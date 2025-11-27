Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 27 Nov 2025 11:00 PM IST
    date_range 27 Nov 2025 11:00 PM IST

    ഇന്തോനേഷ്യയിലും തായ്‍ലൻഡിലും മിന്നൽ പ്രളയം; നൂറിലേറെ മരണം

    Indonesia flood
    സുമാത്രയിലെ പ്രളയ മേഖലയിൽ രക്ഷാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു

    ജ​കാ​ർ​ത്ത: ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യി​ലെ സു​മാ​ത്ര ദ്വീ​പിലും തായ്‍ലൻഡിലും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മു​ണ്ടാ​യ മി​ന്ന​ൽ പ്ര​ള​യ​ത്തി​ലും മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലി​ലും മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം നൂറ് കവിഞ്ഞു. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ മാത്രം 61 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

    100ൽ ഏറെ പേ​രെ കാ​ണാ​താ​യ​താ​യും ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി അ​റി​യി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യാ​ണ്. വ​​​ട​​​ക്ക​​​ൻ സു​​​മാ​​​ത്ര​​​യി​​​ലെ ന​​​ദി​​​ക​​​ളെ​​​ല്ലാം ക​​​ര​​​ക​​​വി​​​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം വീ​ടു​ക​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ണാ​താ​യ​വ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി കൃ​ത്രി​മ​മാ​യി മ​ഴ ത​ട​യാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​രാ​യു​ക​യാ​ണ് ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ.

    തായ്‍ലൻഡിലും മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ വ്യാപക ആൾനാശമുണ്ടായി. 55ഓളം പേർ ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യത്തെ തെക്കൻ മേഖലയിലെ ഒമ്പതോളം പ്രവി​ശ്യയിൽ തുടർന്ന ശക്തമായ മഴയാണ് മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് വഴിവെച്ചത്. രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും, പ്രളയ ബാധിതർക്ക് 20ഓളം ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ട്രക്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും മറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നതായും വാർത്ത ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.


    News Summary - Thailand shifts gear in flood evacuation; Indonesia death toll climbs to 61
