Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightകംബോഡിയൻ തടവുപുള്ളികളെ...
    World
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 10:45 PM IST

    കംബോഡിയൻ തടവുപുള്ളികളെ പുറത്തുവിട്ട് തായ്‍ലൻഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    കംബോഡിയൻ തടവുപുള്ളികളെ പുറത്തുവിട്ട് തായ്‍ലൻഡ്
    cancel
    Listen to this Article

    ബാങ്കോക്: ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി തായ്‍ലൻഡ് തങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള 18 കംബോഡിയൻ തടവുകാരെ മോചിപ്പിച്ചു. അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സമാധാന കരാറിലെത്തിയത്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കംബോഡിയൻ തടവുകാരുടെ മോചനം. ഇവർ അതിർത്തിയിലെ സൈനികരായിരുന്നു.

    72 മണിക്കൂറിനകം മോചിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു കരാർ. ഇതുപ്രകാരം ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു തടവുകാരെ കൈമാറേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, കംബോഡിയയുടെ 250ൽ അധികം ഡ്രോണുകൾ അതിർത്തിയിൽ സജീവമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തായ്‍ലൻഡ് സൈനികരുടെ മോചനം വൈകിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഡിസംബർ ഏഴിന് തുടങ്ങിയ സംഘർഷത്തിൽ തായ്‍ലൻഡിന്റെ 26 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:thailandWorld NewsLatest News
    News Summary - Thailand releases 18 Cambodian soldiers as ceasefire holds
    Similar News
    Next Story
    X