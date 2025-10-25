Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 11:15 PM IST

    തായ്‍ലൻഡ് രാജാവിന്റെ മാതാവ് സിരികിത് അന്തരിച്ചു

    തായ്‍ലൻഡ് രാജാവിന്റെ മാതാവ് സിരികിത് അന്തരിച്ചു
    ബാ​ങ്കോ​ക്: താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ് രാ​ജാ​വ് മ​ഹാ​വാ​ജി​ര ലോ​ങ്കോ​ണി​ന്റെ മാ​താ​വ് സി​രി​കി​ത് (93) നി​ര്യാ​ത​യാ​യി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ബ​ങ്കോ​ക്കി​ൽ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു​അ​ന്ത‍്യം. ര​ക്ത​ത്തി​ലെ അ​ണു​ബാ​ധ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഭൂ​മി​ബോ​ൽ അ​തു​ല‍്യ​തേ​ജി​ന്‍റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​നു ശേ​ഷം മ​ക​നോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ര​കൗ​ശ​ല മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സം​ര‍ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും​വേ​ണ്ടി നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് സി​രി​കി​ത് രൂ​പം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    സി​രി​കി​തി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് രാ​ജ‍്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ഏ​റെ പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ച്ചു. താ​യ്‍ല​ൻ​ഡി​ൽ സി​രി​കി​തി​ന്‍റെ ജ​ന്മ​ദി​നം മാ​തൃ​ദി​ന​മാ​യി ആ​ച​രി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:thailand
    News Summary - Thailand Queen Mother Sirikit dies at 93
