Madhyamam
    World
    World
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 10:42 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 10:42 PM IST

    വെടിനിർത്തൽ ചർച്ച തുടരാൻ തായ്‍ലൻഡും കംബോഡിയയും

    നി​രു​പാ​ധി​ക വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന് ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് കം​ബോ​ഡി​യ​യും അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്
    Ceasefire,Talks,Border,ASEAN,Resumption, വെടിനിർത്തൽ, കംബോഡിയ, അതിർത്തി സംഘർഷം, ആസിയൻ
    ക്വാ​ലാ​ലം​പു​ർ: ശാ​ശ്വ​ത വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തു​ട​രാ​ൻ കം​ബോ​ഡി​യ​യും താ​യ്‍ല​ൻ​ഡും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തെ, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​െ​ന്റ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ ലം​ഘി​ച്ച് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും വീ​ണ്ടും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ൽ ട്രം​പി​െ​ന്റ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ക​രാ​ർ തി​ര​ക്കി​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്നും ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ക്വാ​ലാ​ലം​പു​റി​ൽ ആ​സി​യാ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സി​ഹ​സാ​ക് ഫു​വാ​​ങ്കേ​ത്കി​​യോ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​രു​പാ​ധി​ക വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന് ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് കം​ബോ​ഡി​യ​യും അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ശാ​ശ്വ​ത വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ അ​തി​ർ​ത്തി സ​മി​തി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ​യോ​ഗം ചേ​രും.

    TAGS:combodiathailandCeasefire Talk
