Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightവെള്ളപ്പൊക്ക...
    World
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 11:45 PM IST

    വെള്ളപ്പൊക്ക പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതികൾ വിശദീകരിച്ച് തായ്‍ലന്‍ഡ് പ്രധാനമന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    Thai Flood
    cancel
    Listen to this Article

    ബാ​ങ്കോ​ക്ക്: താ​യ്‍ല​ന്‍ഡി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​നു​റ്റി​ന്‍ ച​ര​ൺ​വി​രാ​കു​ൽ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​മു​ത​ൽ ന​ൽ​കി​ത്തു​ട​ങ്ങും.

    ക​ട​ബാ​ധ‍്യ​ത ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ, വ്യ​വ​സാ​യം, വീ​ടി​ന്‍റെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കു​ള്ള വാ​യ്പ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ധി​ക ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഓ​സ്‌​ക​ർ ജേ​താ​വാ​യ ന​ട​ൻ റ​സ്സ​ൽ ക്രോ​യും നി​ര​വ​ധി കാ​ബി​ന​റ്റ് മ​ന്ത്രി​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:thailandFloodLatest News
    News Summary - Thai Prime Minister explains flood recovery plans
    Similar News
    Next Story
    X