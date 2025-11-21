Begin typing your search above and press return to search.
    പാകിസ്താനിൽ ഏഴ് സമാധാന പ്രവർത്തകരെ ഭീകരർ വെടിവെച്ച് കൊന്നു

    പാകിസ്താനിൽ ഏഴ് സമാധാന പ്രവർത്തകരെ ഭീകരർ വെടിവെച്ച് കൊന്നു
    പെ​ഷാ​വ​ർ: പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ ഖൈ​ബ​ർ പ​ഖ്തൂ​ൻ​ഖ്വ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മാ​ധാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഏ​ഴ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ഭീ​ക​ര​ർ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ന്നു. ബ​ന്നു ജി​ല്ല​യി​ലെ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് ആ​ക്ര​മി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഭീ​ക​ര​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് നേ​രെ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു സം​ഘ​ട​ന​യും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. സ​മാ​ധാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ത​ല​വ​ൻ ഖാ​രി ജ​ലീ​ലി​നെ​യാ​ണ് ​േ​താ​ക്കു​ധാ​രി​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത് എ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്.

    പാ​കി​സ്താ​ൻ തീ​വ്ര​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ പി​ടി​യി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ക്ര​മം 46 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യും ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ മാ​ധ്യ​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ അ​ക്ര​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മൊ​ത്തം മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ 71 ശ​ത​മാ​ന​വും ഖൈ​ബ​ർ പ​ഖ്തൂ​ൻ​ഖ്വ​യി​ലാ​ണ്.

