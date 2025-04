സ്ഫോടനത്തിൽ ഗസ്സയിലെ മനുഷ്യർ വായുവിലുയർന്ന് ചിന്നിച്ചിതറുന്നു; ഭീതിത ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു

ഗസ്സ: ഇസ്രായേൽ നിലവിൽ ഗസ്സയിൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തിന്‍റെ രൂക്ഷത വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന പേരിൽ ഹൃദയഭേദകമായ ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഗസ്സയിലെ മനുഷ്യർ വായുവിലേക്കുയർന്ന് ചിന്നിച്ചിതറുകയാണെന്നാണ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വലിയ സ്ഫോടനവും സ്ഥലത്ത് കട്ടിയുള്ള പുക ഉയരുകയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ചിതറിത്തെറിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഭീതിത ദൃശ്യം കാണുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ വേദനാജനകമായ നിലവിളിയും കേൾക്കാം.

They are not birds… they are bodies.💔 Palestinians are flying in the air by Israeli bombardment in Gaza. #GazaHolocaust #Gaza pic.twitter.com/LxidKuksSe

ഈ വീഡിയോ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ രൂക്ഷത എടുത്തുകാണിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളെന്ന് നെറ്റിസൺസ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് പറയുന്നു.

കൂടുതൽ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർ വായുവിൽ പറക്കുന്നത് കാണാനാകുമെന്നും ക്രിമിനോളജി മനുഷ്യരാശിക്ക് ഇതുവരെ അറിയാത്ത ഒരു തലത്തിലെത്തിയെന്നും ഗസ്സയിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ മുഹമ്മദ് ഖാലിദ് എക്‌സിൽ എഴുതി. ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ കൺമുന്നിലാണ് മുസ്‌ലിംകളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായുവിൽ ചിന്നിച്ചതറുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍യുന്നു.

The closer you look, the more you see people flying through the air. Criminology has reached a level never before known to humanity💔💔😭 pic.twitter.com/c4Qc31StCi