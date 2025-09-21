Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 11:27 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 11:27 PM IST

    ചാർളി കിർക്കിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പതിനായിരങ്ങൾ

    ചാർളി കിർക്കിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പതിനായിരങ്ങൾ
    യു.എസിലെ അരിസോണയിൽ ചാർളി കിർക്കിന്റെ സംസ്കാരത്തിനെത്തിയവർ

    Listen to this Article

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ചാ​ർ​ളി കി​ർ​ക്കി​ന്റെ സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത് പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കി​ർ​ക്കി​​ന്റെ സം​സ്കാ​ര ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ളി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ.​ഡി. വാ​ൻ​സും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​രി​സോ​ണ​യി​ലെ സ്റ്റേ​റ്റ് ഫാം ​സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​തു​ച​ട​ങ്ങ്.

    18ാം വ​യ​സ്സി​ൽ ​‘ടേ​ണി​ങ് പോ​യ​ന്റ് യു.​എ​സ്.​എ’ എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ണ്ടാ​ക്കി കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് യു​വാ​ക്ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച കി​ർ​ക്ക് യൂ​ട്ട വാ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് വെ​ടി​യേ​റ്റ് മ​രി​ച്ച​ത്. പി​ന്നാ​ലെ, ട്രം​പ് പ​ക്ഷം ക​ടു​ത്ത വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​ര​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ട്രം​പി​നും വാ​ൻ​സി​നും പു​റ​മെ ട്രം​പി​ന്റെ മ​ക​ൻ ട്രം​പ് ജൂ​നി​യ​ർ, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​കോ റൂ​ബി​യോ, യു​ദ്ധ​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പീ​റ്റ് ഹെ​ഗ്സേ​ത്ത്, കി​ർ​ക്കി​ന്റെ പ​ത്നി എ​റി​ക, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് സ്റ്റീ​ഫ​ൻ മി​ല്ല​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    TAGS:USfuneralCharlie Kirk
    News Summary - Tens of thousands attend Charlie Kirk's funeral
