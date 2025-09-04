Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 11:00 PM IST

    തീരുവ നയം: അപ്പീൽ കോടതിക്കെതിരെ ​ട്രംപ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ

    ‘ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ചു​മ​ത്തി​യ​ത് പി​ഴ​ത്തീ​രു​വ’
    തീരുവ നയം: അപ്പീൽ കോടതിക്കെതിരെ ​ട്രംപ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ പു​തി​യ തീ​രു​വ ന​യ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രാ​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് പ്ര​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ദു​ർ​വി​നി​യോ​ഗ​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​ണ് അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി ട്രം​പി​ന്റെ തീ​രു​വ ന​യം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​രി​ട്ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​സ് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി വി​ധി റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡി. ​ജോ​ൺ സോ​യ​ർ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. നി​കു​തി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും തീ​രു​വ ന​യം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് അ​ധി​ക​മാ​യി 25 ശ​ത​മാ​നം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തി​യ​ത് റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് പി​ഴ​യാ​യി​ട്ടാ​ണെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടും ട്രം​പ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    യു​ക്രെ​യ്നെ​തി​രാ​യ റ​ഷ്യ​യു​ടെ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടി പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി. അ​ത് രാ​ജ്യ​ത്ത് സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്നും സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:TariffDonald Trump
