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    ജിൻപിങ് നേരിട്ടെത്തി; യു.എസ്- ചൈന ഭായ് ഭായ്, ഇളവ് ചെയ്തത് 3000 കോടി ഡോളർ തീരുവ

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    ജിൻപിങ് നേരിട്ടെത്തി; യു.എസ്- ചൈന ഭായ് ഭായ്, ഇളവ് ചെയ്തത് 3000 കോടി ഡോളർ തീരുവ
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    ഹോ​ങ്കോ​ങ്: ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി യു.​എ​സി​ലെ​ത്തി​യ ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ്ങും യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പും ത​മ്മി​ലെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ‘വ​ൻ തീ​രു​വ ക​ട്ട്’. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന 3000 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ വി​ല വ​രു​ന്ന ച​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് തീ​രു​വ ഇ​ള​വ് ചെ​യ്യും. ഒ​രു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 145 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച തീ​രു​വ​യി​ലാ​ണ് വ​ൻ ഇ​ള​വ്. ചൈ​ന​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ 1619 എ​ണ്ണ​ത്തി​നാ​ണ് ഇ​ള​വു​ണ്ടാ​കു​ക. കാ​ർ​ഷി​കോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വ​രെ​യും ക​ൽ​ക്ക​രി മു​ത​ൽ മ​രം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ​യും ഇ​ള​വ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    ചൈ​ന ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന വെ​ടി​മ​രു​ന്ന്, ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, ഗ്ലാ​സ്, പ​ന്ത് തു​ട​ങ്ങി 77 വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് യു.​എ​സ് ഇ​ള​വ് ചെ​യ്യു​ക. 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​തോ​ടെ തീ​രു​വ ഒ​ഴി​വാ​യെ​ന്നും ലോ​ക വ്യാ​പാ​ര സം​ഘ​ട​ന ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള തീ​രു​വ മാ​ത്ര​മേ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ചൈ​നീ​സ് വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം ചൈ​നീ​സ് വി​പ​ണി​യി​ൽ യു.​എ​സ് കാ​ർ​ഷി​കോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കും. നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ഇ​ള​വ് അ​നു​കൂ​ല​ഘ​ട​ക​മാ​കും. യു.​എ​സി​ൽ വി​ല​കു​റ​ഞ്ഞ ഗാ​ർ​ഹി​കോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ ഇ​നി ചൈ​നീ​സ് ആ​ധി​പ​ത്യം വ​രും. അ​തേ​സ​മ​യം, ഏ​റെ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്ന ചി​പ്പു​ക​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, ബാ​റ്റ​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ക​രാ​റി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രി​ല്ല. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ ഏ​ഴു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ യു.​എ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ചൈ​ന​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത് 6800 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ (ഏ​ക​ദേ​ശം ആ​റ​ര ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ) വി​ല വ​രു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ്. തി​രി​ച്ച് യു.​എ​സി​ലേ​ക്ക് ചൈ​ന ക​യ​റ്റി​യ​യ​ച്ച​ത് 27,000 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ന്റെ​യും (ഏ​ക​ദേ​ശം 25,92,000 കോ​ടി രൂ​പ).

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    News Summary - tariff cut in china us meet
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