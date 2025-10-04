Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    World
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 11:42 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 11:42 PM IST

    താലിബാൻ വിദേശ മന്ത്രി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു;യാ​ത്രാ വി​ല​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മു​ത്ത​ഖി​ക്ക് യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി യാ​ത്രാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​

    Taliban,foreign minister,Amir Khan Muttaqi,India visit,travel exemption,താലിബാൻ, വിദേശമ​ന്ത്രി, ആമിർഖാൻ
    ആ​മി​ർ ഖാ​ൻ മു​ത്ത​ഖി

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ താ​ലി​ബാ​ൻ വി​ദേ​ശ മ​ന്ത്രി ആ​മി​ർ ഖാ​ൻ മു​ത്ത​ഖി അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തും. യാ​ത്രാ വി​ല​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മു​ത്ത​ഖി​ക്ക് യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി യാ​ത്രാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​ക്താ​വ് ര​ൺ​ധീ​ർ ജ​യ്സ്വാ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. മു​ത്ത​ഖി ഈ ​മാ​സം ഒ​മ്പ​ത്,10 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ണ്ടാ​കും. കേ​ന്ദ്ര വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി എ​സ്. ജ​യ്ശ​ങ്ക​റു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തും. താ​ലി​ബാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ അ​വ​രു​ടെ വി​ദേ​ശ മ​ന്ത്രി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    താ​ലി​ബാ​ൻ വി​ദേ​ശ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ യാ​ത്രാ വി​ല​ക്ക് നീ​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ യു.​എ​ന്നി​നോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചോ എ​ന്ന ​ചോ​ദ്യ​ത്തോ​ട് ജ​യ്സ്വാ​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. താ​ലി​ബാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തോ​ടു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​മീ​പ​നം മാ​റി​യോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് അ​ഫ്ഗാ​നി​ലെ ഇ​ട​ക്കാ​ല സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ ച​ർ​ച്ച തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​​സ്രാ​യേ​ലി​ലേ​ക്ക് യു​​ദ്ധ​ത്തി​നാ​യി ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ അ​യ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നി​ല​പാ​ടി​ന് ഒ​രു മാ​റ്റ​വു​മി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി.

    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സു​മൂ​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല ത​ട​ഞ്ഞ് അ​തി​ലു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന സ്നേ​ഹി​ക​ളെ​യും ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത ന​ട​പ​ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തി​നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​ക്താ​വ് ഈ ​മ​റു​പ​ടി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    TAGS:TalibanIndiaAfganistan
