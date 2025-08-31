Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    31 Aug 2025 7:39 AM IST
    31 Aug 2025 7:49 AM IST

    പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ഇസ്രായേലിനോട് പകരംവീട്ടുമെന്ന് ഹൂതികൾ

    യമനിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണം

    സൻആ: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ഇസ്രായേലിനോട് പകരം വീട്ടുമെന്ന് യമനിലെ ഹൂതി വിമതർ. ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഹൂതിവിമതരുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് വിഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ ഹൂതി വിമതർ നൽകിയത്.

    ഹൂതികളുടെ സുപ്രീം പൊളിറ്റിക്കൽ കൗൺസിൽ തലവൻ മഹ്ദി അൽ മസാതാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിനും യമനി ജനതക്കും ആക്രമണത്തിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പരിക്കേറ്റവർക്കും ഇസ്രായേലിനോട് പകരംവീട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണെന്ന് വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഹൂതി ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ പ്രധാനമന്ത്രി അഹമ്മദ് അൽ റഹാവിയും നിരവധി അനുയായികളും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ആക്രമണം ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധമന്ത്രി കാറ്റ്സ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹൂതി നേതൃത്വത്തിന് കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിക്കാൻ ആക്രമണത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

    ഹൂതികൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഈയിടെ ഇസ്രായേൽ കടുപ്പിച്ചിരുന്നു. ചെങ്കടലിലും ഏദൻ കടലിടുക്കിലും കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ. ഫലസ്തീന് പിന്തുണ അറിയിച്ചാണ് ഹൂതികൾ കപ്പുലകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. ബുധനാഴ്ച ഇസ്രായേലിന്റെ ദക്ഷിണ മേഖലയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൂതി ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ നേതാവ് അബ്ദുൽ മാലിക് അൽ ഹൂത്തിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഒത്തുകൂടിയവരിലെ 10 മുതിർന്ന ഹൂതി മന്ത്രിമാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്ന ആക്രമണത്തിനുശേഷമാണ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇസ്രായേൽ ലക്ഷ്യമിട്ടത്.ഈയൊരു ആക്രമണത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

    ഗസ്സ മനുഷ്യക്കുരുതി: ആയുധമേളയിൽ ഇസ്രായേലിന് യു.കെ വിലക്ക്

    ല​ണ്ട​ൻ: ഗ​സ്സ​യി​​ലെ മ​നു​ഷ്യക്കുരുതി തുടരുന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നോ​ടു​ള്ള എ​തി​ർ​പ്പ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ, രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​യു​ധ​മേ​ള​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലിനെ വി​ല​ക്കി യു.​കെ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ വി​ഭാ​ഗം ക​രാ​റു​കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ല​ക്കി​ല്ല.

    അ​വ​ർ​ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ 12വ​രെ ല​ണ്ട​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ (ഡി.​എ​സ്.​ഇ.​ഐ യു.​കെ) പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. നേ​ര​ത്തെ ‘ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി എ​ക്വി​പ്മെ​ന്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    ഗ​സ്സ​യി​​ൽ യു​ദ്ധം ക​ടു​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തീ​രു​മാ​നം ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തി​നാ​ൽ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെടുക്കാൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന തു​ട​ർ​ന്നു. ഗ​സ്സ പ്ര​തി​സ​ന്ധി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബ്രി​ട്ട​ൻ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജൂ​ലൈ​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ​ർ സ്റ്റാ​ർ​മെ​ർ നേരത്തെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ആ​യു​ധം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് നേ​ര​ത്തെ യു.​കെ വി​ല​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഭീ​ക​ര​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യ​വും തി​ക​ഞ്ഞ വി​വേ​ച​ന​വു​മാ​ണ് യു.​കെ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​വി​ലി​യ​ൻ സ്ഥാ​പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യക്തമാക്കി.

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ ല​ണ്ട​നി​ലെ എ​ക്സ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. ഇ​വി​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ല യു​ദ്ധ​വി​രു​ദ്ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

