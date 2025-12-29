Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    29 Dec 2025 10:45 PM IST
    Updated On
    29 Dec 2025 10:46 PM IST

    ചൈനയുടെ സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം: അപലപിച്ച് തായ്‍വാൻ

    28 ക​പ്പ​ലു​ക​ളും 89 യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും നാ​ല് യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ചൈ​ന​യു​ടെ സൈ​നി​ക വി​ന്യാ​സം
    Taiwan condemns
    Listen to this Article

    താ​യ്പെ​യ്: താ​യ്‍വാ​ന് ചു​റ്റും ചൈ​ന ന​ട​ത്തി​യ സം​യു​ക്ത സൈ​നി​കാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​നം. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കാ​റ്റി​ൽ​പ​റ​ത്തി അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ സൈ​നി​ക​മാ​യി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ന​ട​പ​ടി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് താ​യ്‍വാ​ൻ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് ചൈ​ന സൈ​നി​കാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. താ​യ്‍വാ​ന് തൊ​ട്ട​രി​കി​ലാ​യി യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ, ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ, ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര മി​സൈ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ന്യ​സി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി.

    28 ക​പ്പ​ലു​ക​ളും 89 യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും നാ​ല് യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ചൈ​ന​യു​ടെ സൈ​നി​ക വി​ന്യാ​സം. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന്, താ​യ്‍വാ​നും ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും സൈ​നി​ക​രെ​യും വി​ന്യ​സി​ച്ച് ജാ​ഗ്ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. ചൈ​ന പ​തി​വാ​യി യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും നാ​വി​ക​സേ​ന ക​പ്പ​ലു​ക​ളും ദ്വീ​പി​ന് ചു​റ്റും അ​യ​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഭീ​ഷ​ണി കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ സൈ​നി​കാ​ഭ്യാ​സം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. താ​യ്‍വാ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നാ​യി വാ​ദി​ക്കു​ന്ന ‘വി​ഘ​ട​ന ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക്’ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നാ​ണ് ചൈ​ന​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ 1100 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ന്റെ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ താ​യ്‍വാ​ൻ യു.​എ​സു​മാ​യി ക​രാ​റി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​ജ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് താ​യ്‍വാ​ൻ ജ​ന​ത വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ചൈ​ന​യു​ടെ വാ​ദം.​

    സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി വ​ഴി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​മെ​ന്നും ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ട്. സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി ചൈ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ടു​ത്തി​ടെ ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    taiwanjoint Military exerciseChina
