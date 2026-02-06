Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightലബനാനിലെ സിറിയൻ...
    World
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 11:15 PM IST

    ലബനാനിലെ സിറിയൻ തടവുകാരെ തിരിച്ചയക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    Syrian prisoners in Lebanon to be repatriated
    cancel
    Listen to this Article

    ബൈറൂത്: ലബനാൻ ജയിലുകളിലുള്ള 300 സിറിയൻ തടവുകാരെ തിരിച്ചയക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും കരാർ ഒപ്പിട്ടു. വെള്ളിയാഴ്ച ബൈറൂത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ലബനാൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി താരിക് മിത്രിയും സിറിയൻ നീതിന്യായ മന്ത്രി മസ്ഹർ അൽ-വൈസുമാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.

    തടവുകാരെ കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച കരാർ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ലബനാൻ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച മുതൽ തടവുകാരെ സിറിയയിലേക്ക് മാറ്റിത്തുടങ്ങും. ഇവർ ബാക്കിയുള്ള ശിക്ഷാ കാലാവധി നാട്ടിലെ ജയിലുകളിൽ പൂർത്തിയാക്കും. ഇത് തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും വിചാരണ കാത്തുനിൽക്കുന്ന മറ്റു സിറിയൻ തടവുകാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാത്ത തടവുകാരെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മാറ്റുന്നത്. കഠിന കുറ്റങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഏഴര വർഷമെങ്കിലും ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിട്ടുനൽകൂ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:syriaLebanonprisoners release
    News Summary - Syrian prisoners in Lebanon to be repatriated
    Similar News
    Next Story
    X