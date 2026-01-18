Begin typing your search above and press return to search.
    തന്ത്രപ്രധാന പട്ടണം പിടിച്ചെടുത്ത് സിറിയൻ സേന

    തന്ത്രപ്രധാന പട്ടണം പിടിച്ചെടുത്ത് സിറിയൻ സേന
    കി​ഴ​ക്ക​ൻ സി​റി​യ​യി​ലെ ത​ബ്ക​യി​ൽ പ​ട്രോ​ളി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​ന

    ത​ബ്ക (സി​റി​യ): കു​ർ​ദി​ഷ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സേ​ന​ക്കെ​തി​രാ​യ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കി​ഴ​ക്ക​ൻ സി​റി​യ​യി​ലെ ഒ​രു ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന പ​ട്ട​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് സി​റി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ സൈ​ന്യം. റാ​ഖ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ത​ബ്ക​യി​ലാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സൈ​നി​ക മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ന്ന​ത്. വ്യോ​മ​താ​വ​ള​വും അ​ണ​ക്കെ​ട്ടും ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ നീ​ക്കം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ത​ബ്ക ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക വീ​ശി സി​റി​യ​ൻ സൈ​നി​ക​രെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​താ​യി ‘അ​സോ​സി​യേ​റ്റ​ഡ് പ്ര​സ്’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ക​ണ്ടു.

    ഈ ​മാ​സം ആ​ദ്യം സി​റി​യ​ൻ സൈ​ന്യ​വും കു​ർ​ദി​ഷ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സി​റി​യ​ൻ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് ഫോ​ഴ്‌​സും (എ​​സ്.​​ഡി.​​എ​​ഫ്) ത​മ്മി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ടു​ത്ത ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ർ​ദി​ഷ് പോ​രാ​ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​ന ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    സിറിയയിൽ വീണ്ടും യു.എസ് ആക്രമണം; അൽ ഖാഇദ ബന്ധമുള്ള നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: സി​റി​യ​യി​ൽ യു.​എ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ൽ ഖാ​ഇ​ദ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള നേ​താ​വ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ സി​റി​യ​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ബി​ലാ​ൽ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ ജാ​സിം കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യി യു.​എ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം സി​റി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് യു.​എ​സ് സൈ​നി​ക​രും ഒരു അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പൗ​ര​നും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യാ​യ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സ്റ്റേ​റ്റ് അം​ഗ​വു​മാ​യി ബി​ലാ​ൽ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ-​ജാ​സി​മി​ന് നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​റി​ൽ യു.​എ​സ് സൈ​ന്യം പ്ര​തി​കാ​ര ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം 100ല​ധി​കം ഐ.​എ​സ്‌ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​താ​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്‌​താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

