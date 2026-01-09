Begin typing your search above and press return to search.
    9 Jan 2026 10:08 PM IST
    9 Jan 2026 10:08 PM IST

    അ​ലെ​പ്പോ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് സി​റി​യ

    ഡ​മ​സ്ക​സ്: വ​ട​ക്ക​ൻ സി​റി​യ​യി​​ലെ അ​ലെ​പ്പോ​യി​ൽ കു​ർ​ദ് പോ​രാ​ളി​ക​ളും സൈ​ന്യ​വും ത​മ്മി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​റു​തി. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​താ​യി സി​റി​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​രാ​ണ് പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    സി​റി​യ​യു​ടെ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗം ഇ​പ്പോ​ഴും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​ർ​ദു​ക​ൾ​ക്ക് സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള സി​റി​യ​ൻ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് ഫോ​ഴ്സ് ആ​ണ്. ഇ​വ​രു​ടെ പോ​രാ​ളി​ക​ളാ​ണ് അ​ലെ​പ്പോ​യി​ൽ സൈ​ന്യ​വു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ലൂ​ടെ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഫ്രീ ​സി​റി​യ​ൻ ആ​ർ​മി ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നെ യു.​എ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫ്രീ ​സി​റി​യ​ൻ ആ​ർ​മി​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സൈ​ന്യ​ത്തി​ൽ ല​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ശ​റാ​അ​യു​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റും വി​മ​ത​രും ത​മ്മി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

    2025 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ല​യ​നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും ക​രാ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ത​ർ​ക്കം മ​റ്റൊ​രു ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക​ല​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും ക​ന​ത്ത നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    TAGS:syriaaleppoWorld Newsceasefire agreement
