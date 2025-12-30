Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    30 Dec 2025 11:26 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 11:26 PM IST

    തുർക്കിയയിൽ ഐ.എസ് ബന്ധം സംശയിക്കുന്നവർ പിടിയിൽ

    ISIS - Turkey
    അ​ങ്കാ​റ: ഇ​സ്തം​ബൂ​ളി​ലും അ​ങ്കാ​റ​യി​ലും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സ്റ്റേ​റ്റ് (ഐ.​എ​സ്) അ​നു​കൂ​ലി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​ൻ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി തു​ർ​ക്കി​യ പൊ​ലീ​സ്. നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യാ​യ യാ​ലോ​വ​യി​ൽ മൂ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ആ​റ് ഐ.​എ​സ് തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളും ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് റെ​യ്ഡ്. ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച 114 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഒ​രേ​സ​മ​യം റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​ങ്കാ​റ​യി​ൽ 11 വി​ദേ​ശ പൗ​ര​ന്മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 17 പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    turkey isis
