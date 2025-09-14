Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    14 Sept 2025 7:28 AM IST
    നേപ്പാളിൽ സുശീല കർകി അധികാരമേറ്റു

    നേപ്പാളിൽ സുശീല കർകി അധികാരമേറ്റു
    കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു: ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തെ യു​വ​ജ​ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, നേ​പ്പാ​ളി​ലെ ഇ​ട​ക്കാ​ല പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി മു​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ശീ​ല ക​ർ​കി അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റു. സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​രോ​ധി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള രൂ​ക്ഷ​മാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ മു​ൻ ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ​കെ.​പി. ശ​ർ​മ ഒ​ലി രാ​ജി​വെ​ച്ച് സ്ഥ​ലം​വി​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ വ​നി​ത പ്ര​ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി സു​ശീ​ല സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്ത​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി വൈ​കി ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര പൗ​ദ​ൽ സ​ത്യ​വാ​ച​കം ചൊ​ല്ലി​​ക്കൊ​ടു​ത്തു.

    ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി​ക​ളും യു​വ​ജ​ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​രും സം​യു​ക്ത യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് സു​ശീ​ല​യു​ടെ പേ​ര് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ലെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​തി​നാ​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്ത മാ​ർ​ച്ച് അ​ഞ്ചി​ന് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ഓ​ഫി​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    24 മ​ന്ത്രി​മാ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ട​ക്കാ​ല മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഇ​ന്ന് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും. സി​ങ്ദ​ർ​ബാ​ർ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​ർ തീ​യി​ട്ട് ത​ക​ർ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഓ​ഫി​സ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കും. പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച സു​ശീ​ല ക​ർ​കി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ന​ട​ക്കം 51 പേ​ർ മ​രി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. നേ​പ്പാ​ളി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന വ​രു​മാ​ന മാ​ർ​ഗ​മാ​യ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു. വ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ഹോ​ട്ട​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നേ​പ്പാ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു​വി​ലെ ഹി​ൽ​ട്ട​ൺ അ​ട​ക്കം 20ലേ​റെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ അ​ക്ര​മി​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്തു.

