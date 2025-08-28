Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഅമേരിക്കയിൽ ഫലസ്തീന്...
    World
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 10:58 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 10:58 PM IST

    അമേരിക്കയിൽ ഫലസ്തീന് പിന്തുണ കൂടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    ക്വി​ന്നി​പി​യാ​ക് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ന​ട​ത്തി​യ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്...
    Protest for Gaza in US
    cancel

    ​വാഷി​ങ്ട​ൺ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വം​ശ​ഹ​ത്യ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ പ​കു​തി​യും ക​രു​തു​ന്ന​താ​യി ഒ​രു സ​ർ​വേ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വം​ശ​ഹ​ത്യ ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​വ​രി​ൽ 77 ശ​ത​മാ​നം ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ളാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക്വി​ന്നി​പി​യാ​ക് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ന​ട​ത്തി​യ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    പോ​ൾ പ്ര​കാ​രം, യു.​എ​സ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 10ൽ ​ആ​റു​പേ​രും വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ സൈ​നി​ക സ​ഹാ​യം അ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ന്മാ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വം​ശ​ഹ​ത്യ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നി​ല്ല; അ​തേ​സ​മ​യം, 20 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു.

    ഫ​ല​സ്തീ​നോ​ടും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ക​ളോ​ടു​മു​ള്ള സ​ഹ​താ​പ​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഏ​താ​ണ്ട് തു​ല്യ​മാ​ണ്. 37 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളോ​ട് അ​നു​ക​മ്പ​യു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. 36 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ക​ളോ​ടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalestineGazaGaza Genocide
    News Summary - Support for Palestine is growing in the United States -report
    Similar News
    Next Story
    X