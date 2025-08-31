Begin typing your search above and press return to search.
    31 Aug 2025 10:30 PM IST
    31 Aug 2025 10:30 PM IST

    ഗസ്സക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി വീണ്ടും ഫ്ലോട്ടില വരുന്നു; 50ലധികം ചെറു കപ്പലുകൾ, 44 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർ

    ഗസ്സക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി വീണ്ടും ഫ്ലോട്ടില വരുന്നു; 50ലധികം ചെറു കപ്പലുകൾ, 44 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർ
    ഗസ്സയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനായി ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് നങ്കൂരമിട്ട ​ചെ​റു​ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ

    ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​​ന്റെ ന​ര​നാ​യാ​ട്ട് തു​ട​രു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ഉ​പ​രോ​ധം മ​റി​ക​ട​ന്ന് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ​കാ​ർ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി വീ​ണ്ടും ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​യെ​ത്തു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​പ്പ​ലു​ക​ളും സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി ‘ആ​ഗോ​ള സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല’​യാ​ണ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. സു​മു​ദ് എ​ന്നാ​ൽ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പ് എ​ന്നാ​ണ് അ​ർ​ഥം. ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​യെ​ന്നാ​ൽ ചെ​റു​ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​മെ​ന്നും. ഇ​ത്ത​വ​ണ 50ല​ധി​കം ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ 44 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ണ്ടാ​വും.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന് ​സ്​​പെ​യി​നി​ലെ ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ സം​ഘം പു​റ​പ്പെ​ടു​ക. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് തു​നീ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബാ​ക്കി ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ ചേ​രും. 3000 കി.​മീ. ദൂ​രം 7-8 ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് യാ​ത്ര ചെ​യ്ത് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​സ​മ​യം ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ​ഗ്രേ​റ്റ തു​ൻ​ബ​ർ​ഗ്, ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ ക്ലി​യോ​നി​കി അ​ല​ക്സോ​പൗ​ലോ, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ യാ​സ്മി​ൻ അ​സ​ർ, പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ തി​​യാ​ഗോ ആ​വി​ല, അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക മെ​ലാ​നി ഷൈ​സ​ർ, ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ കാ​ര​ൻ മൊ​യ്നി​ഹാ​ൻ, ഫി​സി​സി​സ്റ്റ് മ​രി​യ എ​ലേ​ന ദെ​ലി​യ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ് സൈ​ഫ് അ​ബൂ​കു​ഷെ​ക്, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നാ​ദി​ർ അ​ൽ​നൂ​രി, ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ് മ​റൗ​ൻ ബെ​ൻ ഗ്വ​റ്റി​യ, ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ് വാ​യി​ൽ ന​വാ​ർ, ഗ​വേ​ഷ​ക ഹൈ​ഫ മ​ൻ​സൂ​രി, ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ് തോ​ർ​കി​യ ചൈ​ബി, മു​ൻ ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ മേ​യ​ർ അ​ദ കോ​ലൗ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​ർ ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​വും.

    ‘‘ഇ​ത് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ വ​ലി​യ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ ദൗ​ത്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​പ്പ​ലു​ക​ളും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​വും’’ -തി​യാ​ഗോ ആ​വി​ല പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്ക് അ​ന്ത്യം​കു​റി​ച്ച് മാ​നു​ഷി​ക ഇ​ട​നാ​ഴി തു​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ജൂ​ണി​ലും ജൂ​ലൈ​യി​ലു​മാ​യി ര​ണ്ട് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​ക​ൾ നേ​ര​ത്തേ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജൂ​ണി​ൽ 12 സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ‘മ​ദ്‍ലീ​ൻ’ ഫ്ലോ​ട്ടി​ല ഗ​സ്സ​ക്ക് 185 കി.​മീ. പ​ടി​ഞ്ഞാ​റു​വെ​ച്ച് ത​ട​ഞ്ഞ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ​​ഗ്രേ​റ്റ തു​ൻ​ബ​ർ​ഗ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രെ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യും ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ മ​ട​ക്കി​യ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ജൂ​ലൈ​യി​ൽ 10 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 21 പേ​രു​മാ​യെ​ത്തി​യ ‘ഹ​ന്ദ​ല’ ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ട​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ല​ബ​നാ​നി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ 2008ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഫ്ലോ​ട്ടി​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. 2008നും 2016​നു​മി​ട​ക്ക് 31 ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ഞ്ചെ​ണ്ണ​ത്തി​നു മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഉ​പ​രോ​ധം മ​റി​ക​ട​ന്ന് തീ​ര​ത്തെ​ത്താ​നാ​യ​ത്. 2010നു​ശേ​ഷം എ​ല്ലാ ബോ​ട്ടു​ക​ളും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ട​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Sumud, the largest flotilla to sail for Gaza, prepares to set out
