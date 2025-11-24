Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 11:53 AM IST

    പാകിസ്താന്‍റെ അർധസൈനിക സേനാ ആസ്ഥാനത്ത് ചാവേർ ആക്രമണം

    മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
    പാകിസ്താന്‍റെ അർധസൈനിക സേനാ ആസ്ഥാനത്ത് ചാവേർ ആക്രമണം
    ഇസ്‌ലാമാബാദ്: പാകിസ്താന്‍റെ അർധസൈനിക സേനയുടെ പെഷവാറിലെ ആസ്ഥാനത്ത് ചാവേർ ആക്രമണം. അജ്ഞാതരായ ആയുധധാരികൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

    തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ടോടെ അർധസൈനിക സേനയായ ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റാബുലറിയുടെ (എഫ്.സി.) സദ്ദാർ ഏരിയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആസ്ഥാനത്താണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.

    പ്രധാന ഗേറ്റിന് മുന്നിലെത്തിയയാൾ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ഈ സമയം രണ്ടുപേർ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നുകയറാനും ശ്രമിച്ചു. സ്ഥലത്ത് പല തവണ സ്ഫോടനമുണ്ടായെന്നാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശം സുരക്ഷാ സേന വളഞ്ഞു.

    ബാരക്കുകൾ, ആശുപത്രികൾ, റെസിഡൻഷ്യൽ ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് എന്നിവയെല്ലാം എഫ്.സിയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ട്. ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിവസത്തേക്കുള്ള അസംബ്ലി പ്രധാന കോമ്പൗണ്ടിൽ നടക്കാനിരിക്കെയായിരുന്നു ചാവേറാക്രമണം.

    TAGS:Suicide attackparamilitary forcePakistan
    News Summary - Suicide attack on Pakistan's paramilitary headquarters
