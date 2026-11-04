വീണ്ടും യു.എസ് കോൺഗ്രസിലേക്ക് സുഹാസ് സുബ്രഹ്മണ്യം; വിർജീനിയയിൽ ഉജ്ജ്വല വിജയം

വീണ്ടും യു.എസ് കോൺഗ്രസിലേക്ക് സുഹാസ് സുബ്രഹ്മണ്യം; വിർജീനിയയിൽ ഉജ്ജ്വല വിജയംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇന്ത്യൻ വംശജനായ സുഹാസ് സുബ്രഹ്മണ്യം വീണ്ടും അമേരിക്കൻ ജനപ്രതിനിധിസഭയിലേക്ക് (യു.എസ്. കോൺഗ്രസ്) തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വിർജീനിയയിലെ പത്താം കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലത്തിൽനിന്നാണ് 40കാരനായ സുഹാസ് വിജയിച്ചത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥി ഡേവ് ബെക്ക്വിത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജനപ്രതിനിധിയായത്.
61.5 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടുകൾ സുഹാസ് നേടിയപ്പോൾ എതിരാളിയായ ഡേവ് ബെക്ക്വിത്തിന് 36.4 ശതമാനം വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമയുടെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ സാങ്കേതികവിദ്യാ നയ ഉപദേഷ്ടാവായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സുഹാസ്.
ഇന്ത്യൻ മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായി ടെക്സസിലെ ഹൂസ്റ്റണിലാണ് സുഹാസ് ജനിച്ചത്. ന്യൂ ഓർലിയൻസിലെ ടുലെയ്ൻ സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തുതന്നെ സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു. കത്രീന ചുഴലിക്കാറ്റിൽ തകർന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ പുനർനിർമാണത്തിനായി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും പങ്കാളിയായി.
പിന്നീട് ക്യാപിറ്റൽ ഹില്ലിൽ പോളിസി എയ്ഡായി പ്രവർത്തിച്ചു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാർക്ക് ആരോഗ്യപരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കുടിയേറ്റ പരിഷ്കരണത്തിന് പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. വിമുക്തഭടന്മാർക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങളും സാമ്പത്തിക സഹായവും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കുവഹിച്ചു.
നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് മികച്ച വിജയം നേടി നിയമബിരുദം നേടിയ ശേഷമാണ് ബറാക് ഒബാമയുടെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ സാങ്കേതികവിദ്യാ നയ ഉപദേഷ്ടാവായി ചുമതലയേറ്റത്. വൈറ്റ് ഹൗസിലെ സേവനത്തിനുശേഷം വിർജീനിയയിലെ ലൗഡൺ കൗണ്ടിയിൽ സ്വന്തമായി ചെറുകിട സംരംഭം ആരംഭിച്ചു. സന്നദ്ധപ്രവർത്തകനായ എമർജൻസി മെഡിക്കൽ ടെക്നീഷ്യനായും അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2019ൽ വിർജീനിയ ജനറൽ അസംബ്ലിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സുഹാസ് തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ അംഗമായി പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് വിർജീനിയ സ്റ്റേറ്റ് സെനറ്റിലും അംഗമായി. 2024ലാണ് ആദ്യമായി യു.എസ്. ജനപ്രതിനിധിസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 2026ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയത്തോടെ കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും അംഗത്വം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുഹാസ്.