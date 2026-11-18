ആഫ്രിക്ക ചുറ്റാതെ യൂറോപ്പിലെത്താം! ലോകത്തിന്റെ ദൂരം കുറച്ച സൂയസ് കനാൽ!text_fields
ലോകത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് മറ്റൊരറ്റത്തേക്ക് പോകുന്ന ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകളുടെ യാത്ര ലാഭിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ഒരു ജലപാത. ഇരുവശത്തും കരയുള്ള ഈ നീർച്ചാലിലൂടെ ദിവസവും കൂറ്റൻ കപ്പലുകൾ നിരനിരയായി കടന്നുപോകുന്നു. എന്നാൽ ഇത്രയധികം കപ്പലുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയ്ക്ക് കുറുകെ വാഹനങ്ങൾക്കും ട്രെയിനുകൾക്കും എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാനാകും? കപ്പലുകളുടെ യാത്ര മുടങ്ങാതെ റോഡുകളും റെയിൽപാതകളും കടന്നുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈജിപ്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സൂയസ് കനാലിന്റെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക പ്രത്യേകതകളും കൗതുകമുണർത്തുന്നതാണ്.
യൂറോപ്പിനും ഏഷ്യക്കും ഇടയിലെ ദൂരം കുറച്ച ജലപാത
സൂയസ് കനാൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഈജിപ്തിലാണ്. ആഫ്രിക്കയെയും ഏഷ്യയെയും വേർതിരിക്കുന്ന സൂയസ് കരയിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ കൃത്രിമ ജലപാത വടക്കുഭാഗത്തെ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും തെക്കുഭാഗത്തെ ചെങ്കടലിനെയും നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത യൂറോപ്പിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലേക്കുള്ള കപ്പൽയാത്രയ്ക്ക് ആഫ്രിക്കൻ വൻകര ചുറ്റിക്കറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നതാണ്. സൂയസ് കനാൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ യൂറോപ്പിനും ഏഷ്യയ്ക്കും ഇടയിലെ പല ചരക്കുകപ്പൽ യാത്രകൾക്കും ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഗുഡ് ഹോപ്പ് മുനമ്പ് ചുറ്റേണ്ടിവരുമായിരുന്നു. ഇത് യാത്രാദൂരവും സമയവും ഇന്ധനച്ചെലവും ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കും. ലോകവ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രധാന ജീവനാഡികളിലൊന്നായി ഈ കനാൽ മാറിയതും അതുകൊണ്ടാണ്.
193 കിലോമീറ്ററിലേറെ നീളം; എത്ര ആഴവും വീതിയുമുണ്ട്?
സൂയസ് കനാലിന്റെ ഇന്നത്തെ മൊത്തം നീളം 193.3 കിലോമീറ്ററാണ്. ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃത്രിമ സമുദ്രഗതാഗത പാതകളിലൊന്നാണ്.
- മൊത്തം നീളം: 193.3 കിലോമീറ്റർ
- ജലോപരിതല വീതി: ഏകദേശം 313 മീറ്റർ
- കപ്പലുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന പാതയുടെ വീതി: ഏകദേശം 200 മുതൽ 210 മീറ്റർ വരെ
- പരമാവധി ജലത്തിന്റെ ആഴം: 24 മീറ്റർ
- ഒരു കപ്പലിന് കനാൽ കടന്നുപോകാൻ വേണ്ട സമയം: സാധാരണയായി 12 മുതൽ 16 മണിക്കൂർ വരെ
ഇവ സൂയസ് കനാൽ അതോറിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണക്കുകളാണ്. കനാലിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരേ വീതിയോ ആഴമോ അല്ല ഉള്ളത്. കപ്പലുകൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന സഞ്ചാരപരിധിയും അവയുടെ വലിപ്പം, ആഴത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ അളവ് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.മറ്റൊരു കൗതുകം കൂടിയുണ്ട്. സൂയസ് കനാൽ ഒരു സമുദ്രനിരപ്പിലുള്ള കനാലാണ്. പനാമ കനാലിലേതുപോലെ കപ്പലുകളെ ഉയർത്താനും താഴ്ത്താനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനും ചെങ്കടലിനും ഇടയിൽ നേരിട്ടുള്ള ജലഗതാഗതമാണ് ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത്.
പത്ത് വർഷത്തെ മനുഷ്യാധ്വാനം!
സൂയസ് കനാലിന്റെ ചരിത്രം 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നിർണായക ഘട്ടത്തിലെത്തുന്നത്. 1854 നവംബർ 30-ന് ഫ്രഞ്ച് നയതന്ത്രജ്ഞനായ ഫെർഡിനാൻഡ് ഡി ലെസെപ്സിന് കനാൽ നിർമാണത്തിനായി ആദ്യ അനുമതി ലഭിച്ചു. എന്നാൽ നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് 1859 ഏപ്രിൽ 25-നാണ്.ഈജിപ്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനത്തിലാണ് പദ്ധതി മുന്നോട്ടുപോയത്. ഏകദേശം പത്ത് വർഷം നീണ്ട ഖനനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ 1869 ആഗസ്റ്റ് 18-ന് രണ്ട് കടലുകളിലെയും ജലം തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങ് നടന്നത് 1869 നവംബർ 17-നാണ്. ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തി നെപ്പോളിയൻ മൂന്നാമന്റെ ഭാര്യ യൂജിനി ചക്രവർത്തിനിയടക്കം നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഈ ചരിത്രസംഭവത്തിന് 157 വർഷം പൂർത്തിയായത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്.
സൂയസ് കനാൽ ആരുടേതാണ്? ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസിനും എന്തായിരുന്നു പങ്ക്?
സൂയസ് കനാൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഈജിപ്തിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ നിർമാണത്തിനും ആദ്യകാല നടത്തിപ്പിനും പിന്നിൽ ഫ്രഞ്ച് താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു. കനാൽ നിർമിക്കാനും നടത്താനുമായി രൂപീകരിച്ച കമ്പനിയിൽ ഫ്രഞ്ച് നിക്ഷേപകർക്കായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് പ്രധാന ഓഹരി പങ്കാളിത്തം.1875-ൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ഇസ്മായിൽ പാഷ തന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന കനാൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളിൽ വലിയൊരു ഭാഗം ബ്രിട്ടന് വിറ്റു. ഇതോടെ ബ്രിട്ടനും കനാലിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ സ്വാധീനം നേടി.എന്നാൽ 1956 ജൂലൈ 26-ന് അന്നത്തെ ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഗമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ സൂയസ് കനാൽ കമ്പനി ദേശസാത്കരിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കനാലിന്റെ നിയന്ത്രണം രാജ്യത്തിന്റെ കൈകളിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.ഇതേ തുടർന്ന് ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, ഇസ്രായേൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഈജിപ്തിനെതിരെ സൈനികനടപടി സ്വീകരിച്ചു. സൂയസ് പ്രതിസന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സംഭവത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദം ശക്തമായതോടെ സേനകൾക്ക് പിൻവാങ്ങേണ്ടിവന്നു.ഇന്ന് സൂയസ് കനാൽ പൂർണമായും ഈജിപ്ഷ്യൻ സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്. ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പും നിയന്ത്രണവും സൂയസ് കനാൽ അതോറിറ്റിക്കാണ്.
എട്ട് വർഷത്തോളം കപ്പൽഗതാഗതം നിലച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്?
സൂയസ് കനാലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു നിർണായക സംഭവമാണ് 1967-ലെ അറബ്-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം. ആറുദിവസം നീണ്ട ഈ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് കനാൽ അടച്ചിടേണ്ടിവന്നു. ഇരുവശത്തും കപ്പലുകൾ കുടുങ്ങുകയും ചില കപ്പലുകൾ വർഷങ്ങളോളം അവിടെത്തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്തു.യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന കപ്പലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റ് തടസ്സങ്ങളും നീക്കം ചെയ്തശേഷമാണ് 1975 ജൂൺ 5-ന് കനാൽ വീണ്ടും അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുത്തത്.ഏകദേശം എട്ട് വർഷത്തെ ഇടവേള ലോകവ്യാപാരത്തെയും കപ്പൽഗതാഗതത്തെയും വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചു. സൂയസ് കനാലിന്റെ പ്രാധാന്യം ലോകത്തിന് വീണ്ടും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ സംഭവമായിരുന്നു ഇത്.
കപ്പലുകൾ പോകുമ്പോൾ പാലങ്ങൾ എങ്ങനെ കടക്കും?
സൂയസ് കനാലിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു സംശയമാണിത്. ഇരുനൂറിലേറെ മീറ്റർ വീതിയുള്ള ജലപാതയിലൂടെ കൂറ്റൻ ചരക്കുകപ്പലുകൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ അതിനു കുറുകെ വാഹനങ്ങൾക്കും ട്രെയിനുകൾക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? ഇതിനായി ഈജിപ്ത് വിവിധ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.എൽ ഫെർദാൻ റെയിൽവേ സ്വിങ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമായത്. ഇസ്മായിലിയ മേഖലയിലുള്ള ഈ പാലം സാധാരണ പാലങ്ങളെപ്പോലെ സ്ഥിരമായി ഒരേ നിലയിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല. കപ്പലുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കാൻ അതിന്റെ മധ്യഭാഗം തിരിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിനുകൾ കടന്നുപോകേണ്ട സമയത്ത് പാലം വീണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ കനാലിന് കുറുകെയുള്ള ഗതാഗതം ഈ പാലത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചല്ല നടക്കുന്നത്. കനാലിന് അടിയിലൂടെ നിർമിച്ച തുരങ്കങ്ങളും പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
കനാലിന് അടിയിലൂടെ പോകുന്ന തുരങ്കങ്ങൾ!
കപ്പലുകളുടെ യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കാതെ വാഹനങ്ങൾക്കും ട്രെയിനുകൾക്കും കടന്നുപോകാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു മാർഗമാണ് തുരങ്കങ്ങൾ.ഇസ്മായിലിയയിലെ തഹ്യ മിസ്ര് തുരങ്കങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. പഴയതും പുതുതായി നിർമിച്ചതുമായ സൂയസ് കനാലിന്റെ അടിയിലൂടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് തുരങ്കങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനായ് ഉപദ്വീപിനെയും ഈജിപ്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.ഇതിനു പുറമെ പോർട്ട് സെയ്ദ് മേഖലയിലെ ജൂലൈ 3 തുരങ്കങ്ങളും സൂയസ് നഗരത്തിലെ അഹമ്മദ് ഹംദി തുരങ്കങ്ങളും കനാലിന് കുറുകെയുള്ള ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നു.അതായത്, കപ്പലുകൾക്കായി ജലപാത തുറന്നുകിടക്കുമ്പോഴും അതിനു മുകളിലൂടെയും അടിയിലൂടെയും മനുഷ്യർക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഈജിപ്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ദിവസവും എത്ര കപ്പലുകൾ കടന്നുപോകുന്നു?
സൂയസ് കനാലിലൂടെ ദിവസവും കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകളുടെ എണ്ണം അന്താരാഷ്ട്ര സാഹചര്യങ്ങൾ, സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ, വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാറും.സൂയസ് കനാൽ അതോറിറ്റിയുടെ 2025-ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആ വർഷം ആകെ 12,758 കപ്പലുകളാണ് കനാലിലൂടെ കടന്നുപോയത്. 2024-ൽ ഇത് 13,213 ആയിരുന്നു. ചെങ്കടൽ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ പ്രതിസന്ധിയും വ്യാപാരമേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങളും കപ്പൽഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ച കാലയളവായിരുന്നു ഇത്.കനാലിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകളിൽ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ, കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകൾ, വൻതോതിൽ ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കപ്പലുകൾ, വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കപ്പലുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു.
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇന്ധനം, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, വ്യാവസായിക അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കപ്പലുകളിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്.ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചും സൂയസ് കനാലിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. യൂറോപ്പിലേക്കും മെഡിറ്ററേനിയൻ മേഖലയിലേക്കും പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് ഈ ജലപാത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കനാൽ അടയുകയോ കപ്പൽഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ യാത്രാദൂരം കൂടുന്നതിനൊപ്പം ചരക്കുനീക്കത്തിന്റെ ചെലവും വിതരണസമയവും വർധിക്കാം.
2021 മാർച്ചിൽ 'എവർ ഗിവൺ' എന്ന കൂറ്റൻ കണ്ടെയ്നർ കപ്പൽ കനാലിൽ കുറുകെ കുടുങ്ങിയ സംഭവം ലോകം മറന്നിട്ടില്ല. ഏകദേശം ആറ് ദിവസത്തോളം കപ്പൽഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ നൂറുകണക്കിന് കപ്പലുകൾ ഇരുവശത്തും കാത്തുകിടന്നു. ഒരു ജലപാതയിലെ ചെറിയൊരു തടസ്സം പോലും ആഗോള വിതരണശൃംഖലയെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുമെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു അത്.ഇന്ന് ഈജിപ്തിന്റെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിലൊന്നായ സൂയസ് കനാൽ ലോകവ്യാപാരത്തിന്റെയും സമുദ്രഗതാഗതത്തിന്റെയും നിർണായക കണ്ണിയായി തുടരുകയാണ്. 157 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും മനുഷ്യന്റെ എൻജിനീയറിങ് മികവിന്റെയും ആഗോള വ്യാപാരത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെയും ശ്രദ്ധേയ അടയാളമായി ഈ കനാൽ നിലകൊള്ളുന്നു.