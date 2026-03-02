Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കു​രു​ങ്ങി ഹു​ർ​മു​സ്; മി​സൈ​ലേ​റ്റ് നാ​ല് ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ, കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കുന്നത് 150ലേ​റെ

    കു​രു​ങ്ങി ഹു​ർ​മു​സ്; മി​സൈ​ലേ​റ്റ് നാ​ല് ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ, കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കുന്നത് 150ലേ​റെ
    ഹുർമുസിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന കപ്പൽ

    ലോ​ക​ത്തെ മൊ​ത്തം എ​ണ്ണ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ 20-30 ശ​ത​മാ​ന​വും ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്ക് യു​ദ്ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ട​ച്ച​തോ​ടെ എ​ണ്ണ നി​റ​ച്ചും അ​ല്ലാ​തെ​യും ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് 150ലേ​റെ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ നാ​ലു ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വി​ടെ മി​സൈ​ൽ പ​തി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ട് നാ​വി​ക​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​ദി​നം ര​ണ്ടു​കോ​ടി ബാ​ര​ൽ എ​ണ്ണ ക​യ​റ്റി​പ്പോ​കു​ന്നു​ണ്ട് ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്ക് വ​ഴി. പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക​വു​മു​ണ്ട് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ.

    ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്ക് ഒ​റ്റ​നാ​ളി​ൽ അ​ട​ച്ചി​ട്ടാ​ൽ പോ​ലും അ​തി​ന്റെ ഭാ​രം ലോ​കം മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ക്കും. ഹു​ർ​മു​സി​ലോ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലോ ആ​യി എ​ണ്ണ​യും പ്ര​കൃ​തി വാ​ത​ക​വും ക​യ​റ്റി പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​വ​യാ​ണ് കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചി​ട്ടാ​ലു​ള്ള അ​തേ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​കും ഇ​വ യാ​ത്ര മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്നാ​ലും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​റാ​നാ​ണ് ഹു​ർ​മു​സ് വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കു​നേ​​രെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഇ​റാ​ന്റെ ക​പ്പ​ൽ മു​ക്കി​യ​താ​യി അ​മേ​രി​ക്ക അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​റാ​ഖ്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, ഇ​റാ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഹു​ർ​മു​സ് വ​ഴി എ​ണ്ണ ക​യ​റ്റി അ​യ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക സ്രോ​ത​സ്സാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​തി​ന്റെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യും ഹു​ർ​മു​സ് വ​ഴി ത​ന്നെ.

    ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ യു.എസ് പ​താ​ക വ​ഹി​ച്ച സ്റ്റെ​ന ക​പ്പ​ലാ​ണ് ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്; ഒ​രാ​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മാ​ർ​ഷ​ൽ ദ്വീ​പു​ക​ളു​ടെ പ​താ​ക​യു​ള്ള ക​പ്പ​ലും ജി​ബ്രാ​ൾ​ട്ട​ർ പ​താ​ക വ​ഹി​ച്ച ഹെ​ർ​കു​ലീ​സ് സ്റ്റാ​ർ ക​പ്പ​ലും ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഈ ​ക​പ്പ​ൽ ചാ​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി​ക​ളും അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

