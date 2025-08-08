Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 7:01 AM IST

    ഗസ്സയിൽ പട്ടിണി മരണം പിടിമുറുക്കുന്നു, അ​ഞ്ച് മ​ര​ണം കൂ​ടി; 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ ​കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത് 98 പേ​ർ

    ഫ്ലോട്ടില പ്രതിഷേധവുമായി ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ
    ഗസ്സയിൽ പട്ടിണി മരണം പിടിമുറുക്കുന്നു, അ​ഞ്ച് മ​ര​ണം കൂ​ടി; 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ ​കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത് 98 പേ​ർ
    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ അ​ട​ച്ചും ഭ​ക്ഷ​ണം കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ വെ​ടി​വെ​ച്ചും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ന്നം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ​ട്ടി​ണി മ​ര​ണം കൂ​ടു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​ട്ടി​ണി മൂ​ലം അ​ഞ്ചു​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​മാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തോ​ടെ, മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ 96 കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്കം 197 ആ​യി. ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം പി​ഞ്ചു​കു​ട്ടി​ക​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ൽ കൊ​ടും​പ​ട്ടി​ണി​യി​ലും പോ​ഷ​ണ​മി​ല്ലാ​യ്മ​യി​ലു​മാ​ണെ​ന്ന് ഗ​സ്സ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. 600 ട്ര​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​തി​ദി​നം എ​ത്തേ​ണ്ട ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച 92 എ​ണ്ണ​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് വം​ശ​ഹ​ത്യ​യു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ൽ​പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ തെ​രേ​സ റി​ബേ​റ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലു​ട​നീ​ളം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ, 98 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​മാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. 603 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട് ഭ​ക്ഷ​ണം കാ​ത്തു​നി​ന്ന 51 പേ​രെ​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്ന​ത്.

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി​ക്കു​സ​മീ​പം നെ​റ്റ്സാ​റിം ഇ​ട​നാ​ഴി​യി​ൽ സൈ​നി​ക വെ​ടി​വെ​പ്പി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട നാ​ലു​പേ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത് ഇ​തി​ൽ പെ​ടും. മ​ര​ണം ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും കൊ​ടും​പ​ട്ടി​ണി മൂ​ലം ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 61,258 പേ​രാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അതിനിടെ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന അബ്രഹാം ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമാകാൻ ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ഫ്ലോട്ടില പ്രതിഷേധവുമായി ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ഹ​മാ​സ് ത​ട​വി​ലു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര മോ​ച​ന​മാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധ ​േഫ്ലാ​ട്ടി​ല​യു​മാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്. 20ഓ​ളം ബ​ന്ദി​ക​ളാ​ണ് ബോ​ട്ടുകളിലു​ള്ള​ത്. ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ മോ​ച​നം അ​വ​സാ​ന പ​രി​ഗ​ണ​ന​വി​ഷ​യ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​റ്റ​​കൈ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് പു​തി​യ നീ​ക്കം.

