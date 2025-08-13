Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    World
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 10:39 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:40 PM IST

    കൊടുംപട്ടിണിയിൽ ഗസ്സ; എട്ടുമരണം കൂടി

    24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ ഇസ്രായേൽ കൊലപ്പെടുത്തിയത് 123 പേരെ
    Gaza
    ഗസ്സയിലെ പട്ടിണിയുടെ ദൃശ്യം

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ അ​ട​ച്ചും ഭ​ക്ഷ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല തു​ട​ർ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൊ​ടും​പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​ക്കി​യ ഗ​സ്സ​യി​ൽ മൂ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്കം എ​ട്ടു മ​ര​ണം കൂ​ടി. ഇ​തോ​ടെ പ​ട്ടി​ണി മ​ര​ണം 106 കു​രു​ന്നു​ക​ള​ട​ക്കം 235 ആ​യി. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 123 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ആ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി​യ ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ര​ണം.ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മാ​ത്രം ഇ​വി​ടെ 33 പേ​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കു​രു​തി​ക്കി​ര​യാ​യി. ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലെ സൈ​ത്തൂ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ന​ത്ത ബോം​ബി​ങ്ങി​ൽ 12 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ സ​ബ്റ, ശൈ​ഖ് റ​ദ്‍വാ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്നു. ഭ​ക്ഷ​ണം കാ​ത്തു​നി​ന്ന 21 പേ​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് വ​രി​നി​ന്ന് കൂ​ട്ട​ക്കു​രു​തി​ക്കി​ര​യാ​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഇ​തോ​ടെ 1,859 ആ​യി. മൊ​ത്തം മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് 61,722ഉം. ​വ​ട​ക്ക​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബോം​ബി​ങ് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി താ​മ​സ ശൂ​ന്യ​മാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ബ​യ്ത് ഹാ​നൂ​ൻ, ​ബ​യ്ത് ലാ​ഹി​യ, ജ​ബാ​ലി​യ അ​ൽ​ബ​ല​ദ്, ജ​ബാ​ലി​യ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ക​ന​ത്ത ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം, ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വ​സി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലും സ​മാ​ന ബോം​ബി​ങ് തു​ട​രു​ന്ന​ത് മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​തി​നി​ടെ, ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, സി​റി​യ, ല​ബ​നാ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വി​ശാ​ല ഇ​സ്രാ​യേ​ലാ​ണ് ത​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ​ക്ക് പു​റ​മെ വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലും ദ​ക്ഷി​ണ സി​റി​യ, ദ​ക്ഷി​ണ ല​ബ​നാ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ധി​നി​വേ​ശം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന.

    ഫലസ്തീനികൾക്കുനേരെ ലൈംഗിക ക്രൂരതകളെന്ന് യു.എൻ

    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നാ​ഷ​ൻ​സ്: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ത​ട​വ​റ​ക​ളി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ മ​റ്റ് ക്രൂ​ര​ത​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന​വും ന​ട​ന്ന​തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സ്.

    വി​വി​ധ ജ​യി​ലു​ക​ളി​ലും ഒ​രു സൈ​നി​ക താ​വ​ള​ത്തി​ലും ഒ​രു താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ത​ട​വ​റ​യി​ലു​മാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​വും മ​റ്റ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്കു​​നേ​രെ ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി യു.​എ​ന്നി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ ക​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ള​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​നം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഗു​ട്ടെ​റ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വി​ശ്വാ​സ്യ​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും സൈ​ന്യ​ത്തി​നും ഇ​ത​ര സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​ക​ൾ​ക്കും പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ യു.​എ​ൻ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സ​മി​തി​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എന്നാൽ, ഗു​ട്ടെ​റ​സി​ന്റെ പ​രാ​തി അ​ടി​സ്ഥാ​ന ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് യു.​എ​ന്നി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡാ​നി ഡാ​ന​ൺ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ ദ​ക്ഷി​ണ സു​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക​യ​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം

    തെ​ൽ അ​വി​വ്: 20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ വ​സി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ സി​റ്റി സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​മാ​യി നെ​ത​ന്യാ​ഹു ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം. പൂ​ർ​വ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​മാ​യ ദ​ക്ഷി​ണ സു​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​റ്റ​ഡ് പ്ര​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു.

    ഒ​രി​ക്ക​ലും ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​നാ​കാ​ത്ത വി​ധം നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ല​ക്ഷ്യം. നാ​ലു ല​ക്ഷം പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ കെ​ടു​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​നി​യും ​തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ത്ത രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണ സു​ഡാ​ൻ.

