ഒമ്പത് ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തു; ബോട്ട് പിടിച്ചെടുത്തു

ഒമ്പത് ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തു; ബോട്ട് പിടിച്ചെടുത്തുtext_fields
കൊളംബോ: അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ച് ശ്രീലങ്കൻ സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഒമ്പത് ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരുടെ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടും നാവികസേന കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ജാഫ്നയിലെ ഡെൽഫ്റ്റ് ദ്വീപിന് തെക്കുഭാഗത്തുവെച്ച് ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു നാവികസേനയുടെ നടപടി.
അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര അതിർത്തിരേഖ മറികടന്ന് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുകയായിരുന്ന ബോട്ട് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേനാ കപ്പലായ 'എസ്.എൽ.എൻ.എസ് സമുദ്ര' തടയുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒമ്പത് ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കാങ്കേശൻതുറൈ തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചു. തുടർ നിയമനടപടികൾക്കായി ഇവരെ ശ്രീലങ്കൻ ഫിഷറീസ് ആൻഡ് അക്വാറ്റിക് റിസോഴ്സസ് വകുപ്പിന് കൈമാറുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
പാക്ക് കടലിടുക്കിലെ തീരാത്ത തർക്കം
തമിഴ്നാടിനെയും ശ്രീലങ്കയെയും വേർതിരിക്കുന്ന പാക്ക് കടലിടുക്കിൽ മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന തർക്കങ്ങളുടെ ഒടുവിലത്തെ സംഭവമാണിത്. മികച്ച മത്സ്യസമ്പത്തുള്ള ഈ മേഖലയിൽ അതിർത്തി നിർണയം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പരസ്പരം അതിർത്തി കടക്കുന്നത് പതിവാണ്.
ഇന്ത്യൻ ബോട്ടുകൾ ശ്രീലങ്കൻ ജലാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പലപ്പോഴും ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന ബോട്ടുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും തീരദേശ തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയും ജീവനോപാധികളും നിരന്തരം പ്രതിസന്ധിയിലാകുകയാണ്.
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