നിലവിലെ ഗസ്സ നയം തുടർന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുമെന്ന് ജാരദ് കുഷ്നർtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: നിലവിലെ ഗസ്സ നയവുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇസ്രായേൽ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുകയും ‘ആഗോള അയിത്ത’(ഗ്ലോബൽ പാരിയ) അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുമെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവും മരുമകനുമായ ജാരദ് കുഷ്നർ. തിങ്കളാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ന്യൂയോർക്ക് മാഗസിനിൽ’ ആൻഡ്രൂ റൈസ് എഴുതിയ പ്രൊഫൈൽ ലേഖനത്തിലാണ് കുഷ്നറുടെ ഈ പരാമർശങ്ങൾ. ഔദ്യോഗിക ഭരണകൂട പദവികളൊന്നുമില്ലാതെ ഗസ്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുഎസ് നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന കുഷ്നർ, ഇസ്രായേൽ ഒരു നിർണായക വഴിത്തിരിവിലാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വവും ലോകവുമായി മികച്ച സംയോജനവും കൈവരിച്ച് ഉയർന്നുവരാൻ ഇസ്രായേലിന് സാധിക്കുമെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ‘ആഗോള അയിത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന നിലവിലെ പാതയിലൂടെ’ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഗസ്സ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നേരിടുന്ന സ്തംഭനാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചക്കിടയിലാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്. ഗസ്സ പദ്ധതിയും സ്തംഭനാവസ്ഥയും മാഗസിൻ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആയുധങ്ങൾ താഴെവെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉറച്ച പ്രതിബദ്ധത തേടുന്നതിനായി ആഗസ്റ്റിൽ കുഷ്നർ ഈജിപ്തിൽ ഹമാസ് പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.
തുടർന്ന് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ‘ബോർഡ് ഓഫ് പീസിനെ’ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ജറുസലമിലെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി. എന്നാൽ അന്ന് നെതന്യാഹു അതിന് പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയില്ലെന്ന് മാഗസിൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ഹമാസും മറ്റ് ഫലസ്തീൻ വിഭാഗങ്ങളും തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു റോഡ്മാപ്പിന് ജൂലൈയിൽ സമ്മതം അറിയിച്ചിരുന്നതായി നവംബർ 17ന് യു.എൻ രക്ഷാസമിതിക്ക് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ‘ബോർഡ് ഓഫ് പീസ്’ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ നിർണായകമായ പല നടപ്പാക്കൽ വിശദാംശങ്ങളും ഇനിയും തീരുമാനിക്കാനുണ്ടെന്ന് ബോർഡ് അറിയിച്ചു.
ഫെബ്രുവരിയിൽ ജനീവയിൽ നടന്ന ആണവ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, ഇറാന്റെ നിർദ്ദേശം ആണവായുധത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ നീങ്ങാനുള്ള ശേഷി അവർക്ക് നിലനിർത്താൻ അനുവദിക്കുന്നതാണെന്ന് താനും യുഎസ് ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും വിലയിരുത്തിയതായി കുഷ്നർ മാഗസിനോട് പറഞ്ഞു. യുഎസ് സൈനിക നടപടി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ വിലയിരുത്തൽ ട്രംപിനെ അറിയിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള തീരുമാനത്തെ താൻ പിന്തുണച്ചിരുന്നോ എന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല.
യുക്രൈയ്നിന് നാറ്റോ മാതൃകയിലുള്ള സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ മോസ്കോക്ക് സ്വീകാര്യമായേക്കുമെന്ന് താൻ കരുതുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബെർലിനിൽ വെച്ച് കുഷ്നർ പറഞ്ഞതായി അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് (എ.പി) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. റഷ്യ ഇതിനകം അംഗീകരിച്ച കരാറായല്ല, മറിച്ച് സാധ്യമായ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് അത്തരം ഉറപ്പുകൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
ഗൾഫ് സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ടുകളിൽനിന്ന് നിക്ഷേപം സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ള കുഷ്നറുടെ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനമായ ‘അഫിനിറ്റി പാർട്ണേഴ്സും’ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളും തമ്മിലുള്ള സാധ്യതയുള്ള താൽപര്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലേഖനത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ്സ് പരിശോധനക്ക് മുന്നോടിയായി രേഖകളും ആശയവിനിമയങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചുവെക്കണമെന്ന് ഹൗസ് ഓവർസൈറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലെ മുതിർന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗമായ പ്രതിനിധി റോബർട്ട് ഗാർഷ്യ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുഷ്നറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ താൽപര്യ വൈരുദ്ധ്യ ആരോപണങ്ങൾ കുഷ്നർ തള്ളി. തന്റെ ബിസിനസ്സ് നേട്ടത്തിനായി നയതന്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഒരു കേസ് പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വിമർശകർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം.