Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 10:37 PM IST

    ഐ.​എ​സുമായി ബന്ധമുള്ളയാളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്കൻ സേന നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ചാരൻ

    ഐ.​എ​സുമായി ബന്ധമുള്ളയാളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്കൻ സേന നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ചാരൻ
    (പ്രതീകാത്മക ചിത്രം)

    Listen to this Article

    ദു​മൈ​ർ (സി​റി​യ): ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സ്റ്റേ​റ്റു​മാ​യി (ഐ.​എ​സ്) ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സേ​ന സി​റി​യ​ൻ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​യു​ധ സം​ഘ​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ഐ.​എ​സി​നെ അ​ൽ ശ​രാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ചാ​ര​ൻ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    ഐ.​എ​സ് നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ശ​റാ​യു​ടെ ഇ​ട​ക്കാ​ല സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ മ​സ്ഊ​ദ് ആ​ണ് ഡ​മ​സ്ക​സി​നു കി​ഴ​ക്കു​ള്ള പ​ട്ട​ണ​മാ​യ ദു​മൈ​റി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും സി​റി​യ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​രെ​യും ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് അ​സോ​സി​യേ​റ്റ​ഡ് ​​പ്ര​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    മു​ൻ സി​റി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ശ്ശാ​റു​ൽ അ​സ്സ​ദി​ന്റെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ശ​റാ​യു​ടെ നേ​​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഐ.​എ​സി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി ഇ​യാ​ൾ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​രെ സ​ഹാ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:Spyus attack
    News Summary - Spy killed in US strike targeting ISIS affiliate
