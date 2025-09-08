Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഇസ്രായേലിനെതിരെ ആയുധ...
    World
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 11:41 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 11:41 PM IST

    ഇസ്രായേലിനെതിരെ ആയുധ ഉപരോധവുമായി സ്​പെയിൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇസ്രായേലിനെതിരെ ആയുധ ഉപരോധവുമായി സ്​പെയിൻ
    cancel
    camera_alt

    സ്പാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചെസ്

    മ​ഡ്രി​ഡ്: ഗ​സ്സ​യി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യ തു​ട​രു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ ആ​യു​ധ ഉ​പ​രോ​ധ​മ​ട​ക്കം ഒ​മ്പ​ത് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് സ്​​പെ​യി​ൻ. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ആ​യു​ധം വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും വാ​ങ്ങു​ന്ന​തും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ല​ക്കും.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന​ക്ക് ഇ​ന്ധ​ന​വു​മാ​യി പോ​കു​ന്ന ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് സ്പാ​നി​ഷ് തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്ക​ൽ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി അ​ട​ക്ക​ൽ, വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം തെ​ളി​ഞ്ഞ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നും മ​ന്ത്രി​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ല​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മാ​യേ​ക്കും. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക​യും അ​നു​വ​ദി​ക്കും. വിലക്കുകൾ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ നടപ്പാക്കുമെന്ന് സ്പാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചെസ് പറഞ്ഞു.

    ഗസ്സ സിറ്റിയിൽ നരനായാട്ട് തുടർന്ന് ഇസ്രായേൽ

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക പ​ട്ട​ണ​മാ​യ ഗ​സ്സ സി​റ്റി ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലേ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച 12 നി​ല കെ​ട്ടി​ടം ത​ക​ർ​ത്തു. കെ​ട്ടി​ട​മൊ​ഴി​യാ​ൻ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി 90 മി​നി​റ്റി​ന​ക​മാ​ണ് ബോം​ബ​റു​ക​ൾ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കെ​ട്ടി​ടം ത​ക​ർ​ത്ത​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ, ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ മാ​ത്രം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 50 ആ​യി. ഇ​വി​ടെ ക​ഴി​യു​ന്ന 10 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ തെ​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ലെ മ​വാ​സി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​തി​ന​കം ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ലെ മ​റ്റു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഭ​യം തേ​ടി​യ ഇ​ട​മാ​ണ് മ​വാ​സി. ഇ​വി​ടെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്.

    എ​ല്ലാ ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും വി​ട്ട​യ​ച്ച് ഹ​മാ​സ് കീ​ഴ​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ത് അ​വ​സാ​ന അ​വ​സ​ര​മാ​ണെ​ന്നും ട്രം​പ് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന്റെ ആ​ദ്യ ദി​വ​സം ത​​ന്നെ ജീ​വ​നോ​ടെ​യും അ​ല്ലാ​തെ​യു​മു​ള്ള 48 ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും ഹ​മാ​സ് വി​ട്ട​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ട്രം​പി​ന്റെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം. പ​ക​രം ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലും വി​ട്ട​യ​ക്കും. ശാ​ശ്വ​ത യു​ദ്ധ​വി​രാ​മം തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ക്കും. അ​തേ സ​മ​യം,

    ഹ​മാ​സ് കീ​ഴ​ട​ങ്ങാ​ത്ത പ​ക്ഷം ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യു​ടെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റ​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വ്യാ​പ​ക ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ബോം​ബ​ർ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ നി​റ​ച്ച ക​വ​ചി​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്താ​യി ​എ​ത്തി​ച്ച് സ്ഫോ​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യും ന​ഗ​ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ശൈ​ഖ് റ​ദ്‍വാ​ൻ, സെ​യ്തൂ​ൻ, തു​ഫ്ഫ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഗ​സ്സ സി​റ്റി​ക്ക് പു​റ​മെ ഗ​സ്സ​യി​ലെ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ 40 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IsraelSpainEmbargoGaza Genocide
    News Summary - Spain imposes permanent weapons embargo on Israel
    Similar News
    Next Story
    X