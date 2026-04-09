ലബനാനിലെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ അപലപിച്ച് സ്പെയിൻ; തെഹ്റാനിലെ എംബസി വീണ്ടും തുറക്കും
മാഡ്രിഡ്: വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച് ലബനാനിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ അപലപിച്ച് സ്പെയിൻ. ബുധനാഴ്ച ലബനാനിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും നിലവിലുള്ള രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് സ്പെയിൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജോസ് മാനുവൽ അൽബാരസ് ആരോപിച്ചു.
യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ സഖ്യം ഇറാനിലും ലബനാനിലും നടത്തുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ശബ്ദമായി സ്പെയിൻ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇറാൻ തലസ്ഥാനമായ തെഹ്റാനിലെ സ്പാനിഷ് എംബസി വീണ്ടും തുറക്കുമെന്നും അൽബാരസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
"അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെയും വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെയും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ ലബനാനിൽ നൂറുകണക്കിന് ബോംബുകൾ വർഷിച്ചത്. സമാധാനത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തെഹ്റാനിലെ അംബാസഡറോട് തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനും എംബസി തുറക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്." ജോസ് മാനുവൽ അൽബാരസ് പറഞ്ഞു.
ഇറാനിലെയും ലബനാനിലെയും യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെതിരെ സ്പെയിൻ തുടക്കം മുതൽ എതിരായിരുന്നു. ഇറാന്റെ മേലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കായി സ്പെയ്നിന്റെ സൈനിക താവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. യു.എസ് വിമാനങ്ങൾക്കായി സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ ആകാശപാത അടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് ഒരു നാറ്റോ (NATO) സഖ്യരാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള അസാധാരണമായ നീക്കമായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സ്പെയിനുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഗസ്സയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് പോലെ ലബനാനിലും വലിയ തോതിലുള്ള നശീകരണം നടത്താനാണ് ഇസ്രായേൽ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സ്പെയിൻ ആവർത്തിച്ച് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം മനുഷ്യരാശിയുടെ വലിയ വിപത്താണെന്നും യു.എസ് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നും സാഞ്ചസ് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
