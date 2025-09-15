Begin typing your search above and press return to search.
Posted On 15 Sept 2025 11:51 PM IST
Updated On 15 Sept 2025 11:51 PM IST
ഇസ്രായേലിനെ കായികവേദികളിൽ വിലക്കണമെന്ന് സ്പെയിൻ
News Summary - Spain calls for Israel to be banned from sports venues
മഡ്രിഡ്: ഗസ്സയിൽ കൂട്ടക്കൊല തുടരുന്നിടത്തോളം ഇസ്രായേലിനെ അന്താരാഷ്ട്ര കായികവേദികളിൽനിന്ന് വിലക്കണമെന്ന് സ്പാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ക്രൂരതയെ വെള്ളപൂശാൻ അവരെ അനുവദിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ കായികതാരങ്ങളും ടീമുകളും പ്രതിഷേധ ചൂടേൽക്കുന്നുണ്ട്.
