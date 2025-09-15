Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 11:51 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 11:51 PM IST

    ഇസ്രായേലിനെ കായികവേദികളിൽ വിലക്കണമെന്ന് സ്​പെയിൻ

    pedro sanchez
    മഡ്രിഡ്: ഗസ്സയിൽ കൂട്ടക്കൊല തുടരുന്നിടത്തോളം ഇസ്രായേലിനെ അന്താരാഷ്ട്ര കായികവേദികളിൽനിന്ന് വിലക്കണമെന്ന് സ്പാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ക്രൂരതയെ വെള്ളപൂശാൻ അവരെ അനുവദിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ കായികതാരങ്ങളും ടീമുകളും പ്രതിഷേധ ചൂടേൽക്കുന്നുണ്ട്.

    TAGS:IsraelWorld NewsSpainGaza GenocideLatest News
    News Summary - Spain calls for Israel to be banned from sports venues
