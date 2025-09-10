Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    World
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 6:15 AM IST

    രണ്ട് ഇസ്രായേൽ മന്ത്രിമാരെ വിലക്കി സ്​പെയിൻ

    Itamar Ben Gvir, Bezalel Smotrich
    മ​ഡ്രി​ഡ്: ഗ​സ്സ​യി​ൽ വം​ശ​ഹ​ത്യ തു​ട​രു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ ആ​യു​ധ ഉ​പ​രോ​ധ​മ​ട​ക്കം ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ര​ണ്ട് മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്ക് വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ്​​പെ​യി​ൻ. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ ഇ​ത​മ​ൻ ബെ​ൻ ഗ്വ​വി​ർ, ബെ​സാ​ലേ​ൽ സ്മോ​ട്രി​ച്ച് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് സ്പാ​നി​ഷ് വി​ദേ​ശ​മ​ന്ത്രി ഹോ​സെ മാ​നു​വ​ൽ അ​ൽ​ബ​ര​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ത്തോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത മൂ​ല​മാ​ണ് സ്​​പെ​യി​ൻ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ആ​യു​ധം വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും വാ​ങ്ങു​ന്ന​തും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ല​ക്ക​ൽ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന​ക്ക് ഇ​ന്ധ​ന​വു​മാ​യി പോ​കു​ന്ന ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് സ്പാ​നി​ഷ് തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്ക​ൽ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി അ​ട​ക്ക​ൽ, വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം തെ​ളി​ഞ്ഞ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്പെ​യി​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ര​ണ്ട് മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള വി​ല​ക്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. നെ​ത​ന്യാ​ഹു അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും താ​മ​സി​യാ​തെ സ്പെ​യി​ൻ വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    TAGS:World NewsGaza GenocideLatest NewsIsraeli ministersIsraeli attacks
    News Summary - Spain bans two Israeli ministers
