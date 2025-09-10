Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 3:32 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 3:32 PM IST

    ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചാനയിച്ച ഇസ്രായേൽ മന്ത്രിക്ക് സ്​പെയിൻ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി: ‘മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ത്തോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​തയാണ് ഈ നടപടിക്ക് പ്രേരകം’

    ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചാനയിച്ച ഇസ്രായേൽ മന്ത്രിക്ക് സ്​പെയിൻ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി: ‘മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ത്തോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​തയാണ് ഈ നടപടിക്ക് പ്രേരകം’
    മ​ഡ്രി​ഡ്: കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചാനയിച്ച ഇസ്രായേൽ ധനമന്ത്രി ബെസലേൽ സ്മോട്രിച്ചിന് രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി സ്പെയിൻ. സ്മോട്രിച്ചിന് പുറമേ ഇസ്രായേൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇറ്റമർ ബെ​ൻ ഗ്വിറിനും സ്പെയിൻ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമനുമായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ ബെസലേൽ സ്മോട്രിച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഭീകരത​ക്കെതിരെ പരസ്പരം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഉഭയകക്ഷി നിക്ഷേപ കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഗസ്സയിലെ ആക്രമണങ്ങൾക്കും പട്ടിണി മരണങ്ങൾക്കും അന്തർദേശീയ ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ റഡാറിലിരിക്കേയാണ് ബെസലേൽ സ്മോട്രിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ഇതിനെതി​രെ സി.പി.എം അടക്കമുള്ള രാ്ഷട്രീയ പാർടികൾ കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

    മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ത്തോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത മൂ​ല​മാ​ണ് സ്​​പെ​യി​ൻ ഇരുവർക്കും വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സ്പാ​നി​ഷ് വി​ദേ​ശ​മ​ന്ത്രി ഹോ​സെ മാ​നു​വ​ൽ അ​ൽ​ബ​ര​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ആ​യു​ധം വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും വാ​ങ്ങു​ന്ന​തും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ല​ക്ക​ൽ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന​ക്ക് ഇ​ന്ധ​ന​വു​മാ​യി പോ​കു​ന്ന ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് സ്പാ​നി​ഷ് തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്ക​ൽ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി അ​ട​ക്ക​ൽ, വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം തെ​ളി​ഞ്ഞ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്പെ​യി​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ര​ണ്ട് മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള വി​ല​ക്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. നെ​ത​ന്യാ​ഹു അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും താ​മ​സി​യാ​തെ സ്പെ​യി​ൻ വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.


    TAGS:Nirmala SitharamanSpainIndiaBezalel Smotrich
    News Summary - Spain bans far-right lawmakers Smotrich, Ben Gvir in latest reciprocal rap
