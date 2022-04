cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മോസ്കോ: ഉ​പ​രോ​ധം തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ നി​ല​യ​ത്തി​​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ​സ്, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​​യ​ൻ, കാ​ന​ഡ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​രാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് റ​ഷ്യ. റ​ഷ്യ​ൻ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ റോ​സ്കോ​സ്മോ​സ് ത​ല​വ​നാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. യു​ക്രെ​യ്ൻ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ റ​ഷ്യ​ക്കു​മേ​ൽ ക​ടു​ത്ത ഉ​പ​രോ​ധം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ നി​ല​യ​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഇ​ന്ധ​നം എ​ത്തി​ക്കാ​നും ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നി​ടി​ക്കാ​തെ ഭ്ര​മ​ണ​പ​ഥം ശ​രി​യാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ത​ങ്ങ​ൾ​​ക്കെ ആ​കൂ​വെ​ന്നാ​ണ് റ​ഷ്യ​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. റ​ഷ്യ സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ലി​ലോ ക​ര​യി​ലോ പ​തി​ക്കാ​ൻ ഏ​റെ സ​മ​യം വേ​ണ്ടി​വ​രി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

Space cooperation will stop if sanctions are not lifted says Russia