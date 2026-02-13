Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 8:07 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 8:07 PM IST

    കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ പിൻഗാമിയാകാൻ മകൾ? ഉടൻ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ചാരസംഘടന

    കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ പിൻഗാമിയാകാൻ മകൾ? ഉടൻ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ചാരസംഘടന
    സിയോൾ: ഉത്തരകൊറിയൻ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉൻ, കൗമാരക്കാരിയായ മകളെ പിൻഗാമിയായി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ചാരസംഘടനയായ നാഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് സർവീസ് (എൻ.ഐ.എസ്) വെളിപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. കിം കുടുംബത്തിന്റെ നാലാം തലമുറ ഭരണത്തിലേക്ക് കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ മകളായ കിം ജൂ ആയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ സജീവമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 13 വയസ്സുകാരിയായ ജൂ ആയെ, വരാനിരിക്കുന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പിതാവിനോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന് അധികൃതർ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.

    നേരത്തെ ജൂ ആയെ ‘പിൻഗാമി പരിശീലനം’ നേടുന്ന കുട്ടിയായാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ഏജൻസി വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ ‘പിൻഗാമിയായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിലേക്ക്’ എത്തിയതായാണ് ചാരസംഘടന വിലയിരുത്തുന്നത്. 2022 നവംബറിൽ ഒരു മിസൈൽ പരീക്ഷണ വേളയിലാണ് ജൂ ആയെ ആദ്യമായി ലോകത്തിന് മുന്നിലെത്തിയത്. അതിനുശേഷം സൈനിക പരേഡുകൾ, ആയുധ പരീക്ഷണങ്ങൾ, ഫാക്ടറി ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കിം ജോങ് ഉന്നിനൊപ്പം മകളെയും സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലും അവർ പിതാവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

    പുരുഷാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്തരകൊറിയൻ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഭരണാധികാരിയാകുമോ എന്നതിൽ തുടക്കത്തിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനിക ചടങ്ങുകളിലും കിം കുടുംബത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സ്മാരകമായ കുംസുസാൻ കൊട്ടാരത്തിലും ജൂ ആയെക്ക് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം ഈ സംശയങ്ങൾ നീക്കുന്നതാണ്.

    വരാനിരിക്കുന്ന വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ മകൾക്ക് പാർട്ടിയിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന പദവിയായ ‘ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി’ സ്ഥാനം നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ നിയമപ്രകാരം 18 വയസ്സ് തികയാത്തവർക്ക് ഇത്തരം പദവികൾ നൽകുന്നതിൽ തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. ഉത്തരകൊറിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതുവരെ പിൻഗാമിയുടെ പേര് ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കിം ജോങ് ഉന്നിന് ജൂ ആയെക്കാൾ പ്രായമുള്ള മകനും മറ്റൊരു ചെറിയ കുട്ടിയുമുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ജൂ ആയെ ആണ് നിലവിൽ പിൻഗാമിയാകാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തിയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

    തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നതുപോലെ പെട്ടെന്ന് അധികാരം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് കിം ജോങ് ഉൻ മകളെ നേരത്തെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്കും ഭരണകൂടത്തിനും മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

