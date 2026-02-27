Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഗൂഗ്ൾ...
    World
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 11:33 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 11:33 PM IST

    ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഗൂഗ്ൾ മാപ് ലഭ്യമാക്കാൻ ധാരണ

    text_fields
    bookmark_border
    ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഗൂഗ്ൾ മാപ് ലഭ്യമാക്കാൻ ധാരണ
    cancel

    സോ​ൾ: രാ​ജ്യ​ത്ത് ഗൂ​ഗ്ൾ മാ​പ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ദക്ഷിണ ​കൊ​റി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ - ഗൂ​ഗ്ൾ ധാ​ര​ണ. ഇ​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ വി​ശ​ദ മാ​പി​ങ് ഡേ​റ്റ വി​ദേ​ശ സെ​ർ​വ​റു​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഗൂ​ഗ്ളി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ​യും വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ്, നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ​ഡേ​റ്റ കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത് ഗൂ​ഗ്ൾ മാ​പ് സേ​വ​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് വി​ദേ​ശ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ പ​രാ​തി​ക്ക് ഇ​ട​വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:south koreaGoogle Map
    News Summary - South Korea set to finally get a fully functioning Google Maps
    Similar News
    Next Story
    X