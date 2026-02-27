ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഗൂഗ്ൾ മാപ് ലഭ്യമാക്കാൻ ധാരണ

ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഗൂഗ്ൾ മാപ് ലഭ്യമാക്കാൻ ധാരണtext_fields
സോൾ: രാജ്യത്ത് ഗൂഗ്ൾ മാപ് അടക്കമുള്ളവയുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സർക്കാർ - ഗൂഗ്ൾ ധാരണ. ഇതിനായി രാജ്യത്തിന്റെ വിശദ മാപിങ് ഡേറ്റ വിദേശ സെർവറുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ ഗൂഗ്ളിന് അനുമതി നൽകി. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സ്വകാര്യ വിദഗ്ധരുടെയും വിശദമായ അവലോകനത്തിന് ശേഷമാണ്, നാവിഗേഷൻ സേവനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഡേറ്റ കൈമാറ്റത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്. രാജ്യത്ത് ഗൂഗ്ൾ മാപ് സേവനം തടസ്സപ്പെടുന്നത് വിദേശസഞ്ചാരികൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ പരാതിക്ക് ഇടവരുത്തിയിരുന്നു.
